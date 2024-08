El peronismo recibió el sacudón de la noticia de la denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández por violencia de género. El ex presidente argentino y actual mandatario del Partido Justicialista (en uso de licencia) quedó en el ojo de la tormenta y fue tema de conversación entre las distintas tribus peronistas, cuando queda un año para las próximas elecciones legislativas 2025.

Este martes se confirmó que la ex primera dama denunció a Alberto Fernández por lesiones leves en contexto de violencia de género. En rigor de verdad, es un expediente que se abrió luego de que el juez Ercolini encontrara indicios de ese delito en el celular peritado de María Cantero, secretaria personal de Alberto, en el marco de la causa de los Seguros.

Al ser un delito de índole privado, solo podía avanzar con la causa con el visto bueno de la presunta víctima, algo que ocurrió finalmente el 6 de agosto, cuando le dijo al juez (sobreseído en la causa por sus visitas a Lago Escondido) que venía sufriendo "terrorismo psicológico" de parte del ex mandatario .

Qué se dijo en el peronismo

"Un bochorno irremontable" fue la definición de una fuente del peronismo a El Cronista, que calificó al ex presidente como "un muerto vivo" y teme que el peronismo tarde en volverse competitivo tras este escándalo.

La posibilidad de que Alberto Fernández se convierta en un chivo expiatorio del peronismo parece hoy remota: "La gente traslada lo de Alberto a todo el PJ" y queda la imagen que "todos somos golpeadores".

Desde La Cámpora fueron más duros con el ex mandatario, y sostuvieron que Alberto manifestaba características de hombre violento, como el vínculo que construyó (o destruyó) con Cristina Kirchner.

Fabiola Yáñez denunció por violencia de género a Alberto Fernández. Los hechos habrían ocurrido mientras era presidente.

En declaraciones a Página 12, la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza resaltó que Alberto "al no poder asumir la conducción política de una mujer como Cristina Fernández", y ya que "siempre se preocupó por saber si iba a estar herido en su masculinidad", tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género".

Una fuente de ese espacio, minutos antes de conocerse la denuncia, había deslizado que en encuestas que han circulado comienza a evidenciarse un desgaste de Milei, aun sostenido por la "esperanza" de un futuro mejor que compense el sacrificio presente. Sin embargo, ese desgaste que empieza a verse aun no es capitalizado por las tribus peronistas, afectadas por el fracaso reciente del Frente de Todos. "Tenemos que construir una alternativa nueva" para aprovechar ese declive mileista, un F5 que ahora veremos si no se afecta por el escándalo de Alberto.

Este miércoles, La Cámpora emitió un comunicado en el que se solidarizaba con la ex Primera Dama, y cuestionaron a Alberto por "banalizar y burlarse de banderas " que llevaron adelante "los feminismos" y lo acusaron de ejercer violencia también contra Cristina Kirchner.

La violencia de género existe, no tiene color político y se condena siempre. Como dijimos ayer: no importa quién sea el agresor ni qué cargo haya ocupado, estamos del lado de la víctima. https://t.co/PaZtvMWlVe — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) August 6, 2024

Desde el Frente Renovador, fue la propia Malena Galmarini quien subrayó que "la violencia de género existe, no tiene color político y se condena siempre". "Como dijimos ayer: no importa quién sea el agresor ni qué cargo haya ocupado, estamos del lado de la víctima", agregó para luego compartir el comunicado de la cuenta "Mujeres del Frente Renovador" en referencia a Alberto, cuando recién había comenzado a trascender la versión de la violencia contra su ex pareja.