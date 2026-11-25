Las campañas ganadoras serán anunciadas en diciembre en un evento presencial.

El Consejo Publicitario Argentino (CPA) llevó a cabo el viernes 20 de noviembre la instancia de votación final en las oficinas de Coca-Cola. El encuentro estuvo presidido por Rodrigo Grau, Co-Founder & CCO de ISLA, y tuvo como objetivo evaluar los casos surgidos de la etapa previa de selección, analizando en profundidad el diagnóstico de la problemática abordada, la estrategia creativa y la efectividad de los resultados alcanzados.

El jurado estuvo compuesto por 29 referentes de agencias, empresas anunciantes, medios de comunicación, creadores de contenido y organizaciones de la sociedad civil que participaron del encuentro para elegir las campañas ganadoras de la 17° edición del premio.

Desde su creación, los Premios Obrar se han consolidado como el mayor reconocimiento a las comunicaciones de bien público en Argentina. Fuente: Foto: gentileza

“Fue una jornada de mucho debate e intercambio muy enriquecedor. El nivel de las piezas demuestra que cuando la creatividad se pone al servicio de problemáticas reales, logra transformar conversaciones y generar impacto concreto en la sociedad”, destacó María Álvarez Vicente, Directora Ejecutiva del Consejo Publicitario Argentino.

Por su parte, Rodrigo Grau, Presidente del Jurado Final, señaló : “Presidir este jurado es una gran responsabilidad y un orgullo. En cada caso evaluado vimos cómo las marcas, las agencias y las organizaciones están elevando la vara estratégica y creativa para abordar temáticas sociales urgentes”.

Integrantes del Jurado Final - Obrar Nacional 2026

Presidencia del Jurado: Rodrigo Grau – ISLA

Jurados participantes: Adeline Stevens (Omint), Adriana Alesina (Santander), Agustina Vivero (Ruido Social Media/Academia SNPR), Ariadna Carulli (La Dupla), Blas Briceño (Finnegans SA), Carolina Belzunce (Payway), Clara Paterson (Infobae), Elina Méndez (Publicis Groupe), Federico Consiglieri (UNTREF Media), Federico Peowich (Macro), Florencia Saguier (Fundación La Nación), Inés Lespiaucq (Coca-Cola), Jéssica Jalife (Jalife Brothers), José Scioli (Cruz Roja Argentina), Lucila Maldonado (VISA/Consejo Profesional de Relaciones Públicas), Macarena Santos Muñoz (ICBC), Marcela Czarny (Chicos.net), María Daniela Decoud (Newsan), Mariano Pasik (Liebre), Martina Podestá (VEO Branding), Mary Teahan (Qendar), Myriam Mihkelson (MedioMundo), Pablo Cattoni (Círculo Dircoms), Paz Dutrey (Disney), Renzo Tapia (Ogilvy), Rosario Piñero (Cervecería y Maltería Quilmes), Santiago Peixoto (Identia PR) y Verónica Zampa (Andreani).

El jurado estuvo compuesto por 29 referentes de agencias, empresas anunciantes, medios de comunicación, creadores de contenido y organizaciones de la sociedad civil. Fuente: Foto: gentileza.

Las campañas ganadoras serán anunciadas en diciembre en un evento presencial.

Desde su creación, los Premios Obrar se han consolidado como el mayor reconocimiento a las comunicaciones de bien público en Argentina. Además de la edición Nacional, también cuentan con las versiones Federal y Estudiantes.

Para más información sobre los Premios Obrar, ingresá a: https://premiosobrar.org/

Sponsors de los Premios Obrar Nacional 2026

Main sponsor: Disney | Oro: Santander, SanCor Salud, Fratelli Branca, UNTREF Media, Global News, Suaya, Memelsdorff y Asociados, Veo Branding | Sponsors Plata: ICBC, Cervecería y Maltería Quilmes, Andreani, Omint, Coto, Payway, Bagó, Globant, Novo Nordisk, Mercedes Benz Camiones y Buses, Coca-Cola.

Los Premios Obrar son auditados por: SMS

Apoyos Institucionales: Agencias Argentinas (AA), Asociación Argentina de Empresas de Publicidad Exterior (APE), Asociación Argentina de Marketing (AAM), Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), Cámara Argentina de Anunciantes (CAA), CEADS, Centro de Innovación Social - Universidad de San Andrés (CIS UDESA), Círculo de Creatividad Argentina (CCA), Instituto Argentino de Responsabilidad Social y Sustentabilidad (IARSE), INTERACT, MMA, MOVERSE, Mujeres en Publicidad (MEP), Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión (SAIMO), Unión de Agencias de Triple Impacto (ATI)

Acerca de los Premios Obrar

Creados por el Consejo Publicitario Argentino hace 17 años para alentar a que haya más y mejor comunicación de bien público en el país , los Premios Obrar buscan distinguir a las mejores comunicaciones de bien público y con impacto positivo, que abordan temáticas sociales relevantes, difundan valores positivos y promuevan iniciativas sustentables. Más información en: premiosobrar.org