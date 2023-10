Durán Barba lanzó su pronóstico sobre Milei pero dio una dura definición: "Es un p..."

El consultor político y exasesor de Cambiemos Jaime Durán Barba hizo un nuevo análisis de la campaña camino a las elecciones 2023 en Argentina, y criticó duramente a los candidatos que participarán de los comicios generales el 22 de octubre.

"Con las dos campañas tan grises, como la de Massa y la de Juntos por el Cambio, una campaña como la de Milei tiene vida. La de la oposición es una campaña muy gris, aburrida, vivimos en una sociedad que busca placer y esta es una campaña de Amish", consideró el analista ecuatoriano en diálogo con Futurock.

En sus últimas declaraciones, el consultor político fue muy duro con JxC como así también con el expresidente Mauricio Macri, para quien realizó la campaña 2015 con la que accedió a la Casa Rosada. Pero ahora fue otra figura sobre la que apuntó al analizar la actual situación de la política argentina.

"Macri debería buscar un sitio de otro nivel, no ser un puntero de su partido político, ya tuvo su momento. Hoy es un jarrón chino. Los expresidentes son jarrones, hay de derecha y de izquierda, ya pasaron, no combina con el mobiliario que tienen ahora", criticó.



La predicción de Durán Barba que festeja Javier Milei

El consultor ecuatoriano se mostró activo con diversos análisis en la previa a las PASO, y ahora antes de las Generales también muestra su opinión sobre cómo encara cada candidato la elección. Sobre todo el fenómeno Javier Milei, al cual le dejó una buena y una mala.

"Yo creo que es posible que gane Milei en primera vuelta, está muy bien, pero no creo en el totalitarismo que encarna. No creo en los que se creen enviados de Dios, no respeta a nadie, tiene incapacidad de diálogo, de ganar nos va a llevar al caos. Sueña con reemplazar al Congreso con plebiscitos", disparó sobre el candidato libertario.

Quiénes integran el gabinete que diseña Milei y qué otros expertos lo asesoran

También consideró que, a diferencia de sus contrincantes, "la campaña de Milei tiene vida, se mueve. Suma votos cuando agarra la motosierra o dice idioteces sobre Bullrich, como lo de las bombas en jardines de infantes. Es la mejor estrategia porque es el anticandidato".

Por último, dejó una previsión para un posible balotaje: "En Juntos por el Cambio hay un buen sector de radicales y del PRO que tienen la mente abierta, y no creo que adhieran a un profeta de morondanga".