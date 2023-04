Primer test para Milei fuera de CABA: la estrategia de los libertarios en Neuquén y Río Negro

Javier Milei está entusiasmado con la elección en la región del Comahue. "El león ruge en Río Negro", invitó su candidato local al cierre adelantado este último jueves a las 20.30, un día antes de que la veda comience y en paralelo con el final de campaña del candidato de Neuquén. Sí, en este distrito está habilitado el proselitismo durante el último viernes antes de votar.

El futuro de Vaca Muerta se dirime en las elecciones de Río Negro y Neuquén



En Neuquén se entusiasma el periodista Carlos Eguía, debutante apenas una elección atrás en territorio hegemónico del Movimiento Popular Neuquino, a diferencia de su vecino rionegrino Santiago Ariel Rivero, un hombre que si no fuera libertario sería "de la casta". Es intendente de Campo Grande con larga trayectoria en la política rionegrina. El aspirante de Milei fue legislador provincial por el Frente para la Victoria y presidente de la Legislatura en el año 2014 y mantiene una amistad personal y política con Miguel Angel Pichetto. Sí, la esperanza de Milei en Río Negro tiene pasado K.

Los dos, Eguía y Rivero, aseguran que por lo menos se quedarán con el tercer lugar y apuestan a posicionarse incluso por encima de partidos tradicionales. Sería una sorpresa. O no. En cualquier caso, no es un premio consuelo para un espacio al que le temen los partidos tradicionales de la grieta. Los que le llevan la delantera tienen encuestas que no difunden que dan a Milei con 30 o 40% de intención de votos a nivel nacional. Esos porcentajes no se trasladan, sostienen.

Javier Milei y su hermana Karina visitaron a Carlos Eguía, su candidato a gobernador, en Neuquén

Eguía eligió un cierre en la avenida Olascoaga, en Neuquén, pero el verdadero cierre fue la entrevista que él mismo le hizo a Milei y con la que causó alto impacto regional. A El Cronista le dice que va a ganar: "Partido por partido ganamos, incluso al MPN. Cuando sumen las colectoras será otra historia".

Los neuquinos, que votarán este domingo con boleta única electrónica, encontrarán seis candidatos a gobernador aunque en la pantalla habrá 27 listas. Diez de ellas del candidato oficial Marcos Koopman; nueve de Rolando Figueroa por Comunidad (entre otros el PRO le colgó su lista de diputados provinciales) y cinco de Ramón Rioseco del FDT. Sólo ellos tres suman las 24 colectoras que se presentan mientras que los otros tres, la Izquierda, los Libertarios y Juntos por el Cambio tienen sólo una para sumar.

"Si nos ganan es por décimas, estoy seguro que voy a ganar", repite Eguía en una esquina neuquina mientras explica por qué se fue de la Coalición Cívica tras presentarse como candidato a diputado provincial. "Nunca me dejaron entrar en Juntos por el Cambio, jugué solo", se defiende de quienes lo critican por dividir el voto opositor.

-¿Qué oposición?- desafía. Y advierte: "Soy el único opositor. El otro, Figueroa, es el MPN. Se hace el distraído. Y los demás no tienen votos".

También hace cuentas. Si como dice supera en votos a la lista oficial de Koopman o a la de Figueroa, entrarían a la Legislatura provincial siete u ocho libertarios. El total en juego son 35 bancas. También se votan intendentes y concejales en 14 municipios donde quiere ser la sorpresa.

Con Milei se conocen hace 15 años. Cuando el diputado nacional desembarcó en Neuquén hicieron un acto en el gimnasio del Parque Central. "Si metemos 3000 personas damos la vuelta olímpica" le dijo el local al líder de La Libertad Avanza. Hubo 5000 personas y otros tantos quedaron afuera. La misma sensación causó su presencia en San Martín de los Andes y cuando fue a acompañar a los candidatos rionegrinos en San Carlos de Bariloche.

El candidato libertario de Río Negro

Javier Milei encontró en un amigo de Pichetto un candidato: Ariel Rivero

En la nochecita de jueves, a la misma hora pero del otro lado de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, que forman el Negro, Rivero plantó su última bandera libertaria antes de la veda. Por la mañana estuvo en Viedma y a la noche en Cipolletti, ciudad del candidato y ex gobernador Alberto Weretilneck que busca nueva validación.

"Javier Milei despierta ilusión, es el que más mide", responde con expresión de ganador a este diario mientras señala que no cree en ninguna de las encuestas que circulan. Dice que por lo menos estará en tercer lugar, desplazando a Silvia Horne, peronista que representa a los que no se sumaron a Nos Une Río Negro, y detrás del oficialismo y de Aníbal Tortoriello de Cambia Río Negro.

Elecciones 2023 Neuquén y Río Negro: qué cambia en Vaca Muerta - El Cronista



Elección desdoblada de Horacio Rodríguez Larreta: cómo afecta al peronismo de la Ciudad - El Cronista



"La provincia está sitiada", señala los cortes de puentes y manifestaciones "por los problemas de Salud, con el Ipross, educación, económicos y con los policías" enumera los conflictos recientes, el último de ellos atribuido por Weretilneck al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, que no aceptó alinearse con el kirchnerismo.

Viejo lobo de la política, el intendente y candidato a gobernador Rivero mira más allá del domingo. Realista, sabe que puede perder pero aún así cree que las dos elecciones serán un puntal para la carrera nacional de Milei y su posicionamiento en el tablero real del poder. Y más para una posible futura alianza con al menos un sector de Juntos por el Cambio. El propio Mauricio Macri le da entidad y hasta dijo que Milei será uno de los dos candidatos que entre al balotaje.

La invitación de Ariel Rivero a la charla con la que terminó su campaña a gobernador en Río Negro

"Con Miguel somos amigos, pero ahora no hablamos de política", aclara Rivero. Sin embargo manifiesta su deseo de que Milei, Pichetto y Patricia Bullrich lleguen a un acuerdo. "Veo una posibilidad de que se junten", agrega seguro de que "el resultado de nuestras provincias va a ayudar". En su caso, de mínima, y con sólo meses de construcción libertaria, apuesta a tener estructura propia a partir de diciembre con intendencias, cuatro o cinco legisladores provinciales y concejales.

Incluso los dos, Eguía y Rivero, se dieron el gusto de rechazar invitaciones y ofrecimientos de Cambiemos.