¿Primer gesto de Trump? Acuerdo con EE.UU. por un producto clave de Argentina

En medio de la tensión mundial por los aranceles que comenzó a imponer Donald Trump, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación , formalizó la creación de un sistema de monitoreo para el jugo de limón que surge de largas negociaciones con el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

A través de la resolución 18/2025 que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, que lleva la firma de Sergio Iraeta, titular de la cartera, se establece un sistema de monitoreo para aquellas empresas que adhirieron al Acuerdo de Suspensión de la Investigación de Derechos Antidumping, y que deseen vender jugo de limón a los Estados Unidos.

La resolución que refleja la prórroga a la suspensión de la investigación -vigente desde 2007-, es el paso siguiente al pacto que selló el 17 de enero la industria del limón argentino, representada por Federcitrus, con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, tras un año de intensas negociaciones.

La investigación y las medidas antidumping se retrotraen al 2006 cuando se inició una investigación a empresas de Tucumán, contó Yanina Lojo, especialista en Comercio Internacional y señaló que, en 2007, se acordó una suspensión del procedimiento antes de aplicar derechos definitivos, estableciendo un precio de referencia para la importación.

Dicho acuerdo tenía como fecha de vencimiento 2024, lo que motivó g estiones entre referentes del sector público y el privado , con la participación de productores de California que producen jugo de Estados Unidos.

El acuerdo consiste en la suspensión de los aranceles para la importación de jugo de limón en Estados Unidos en la medida que se respete un precio de referencia y que el 85% de las exportaciones argentinas estuvieran dentro de ese acuerdo.

En ese sentido, la iniciativa establece una revisión de los precios de comercialización para el jugo de limón que ingresa a EE. UU. Se aplica una reducción del 15% en el valor del galón para la categoría de referencia de 400 GPL, pasando de u$s 12,48 FOB a u$s 10,50 FOB.

Sobre el precio de referencia se aplicó una reducción de u$s 500, aproximadamente, al fijarse en u$s 2.200 por debajo de los u$s 2.760 que estaba fijado pero que no se correspondía con el valor de mercado, explicó José Carbonell, titular de Federcitrus, a El Cronista.

Exportaciones ¿en riesgo?

Según Carbonell, la Argentina abastece 2/3 de los derivados industriales de limón que tiene la oferta mundial con cerca del 30% de envíos a Estados Unidos por entre 25 y 30 toneladas anuales.

Respecto a las medidas proteccionistas que comenzó a tomar Donald Trump desde la entidad se muestran despreocupados por la larga trayectoria del intercambio y porque abastecen lo que el mercado norteamericano no produce.

Si bien el acuerdo se conoce con el líder republicano en el poder, la negociación se dio durante la gestión de Joe Biden, contó Carbonell, y fue optimista respecto al cambio de gestión: "no hay expectativas de modificación".

Incluso, se espera apertura en el mercado de críticos dulces, particularmente de naranja y mandarina que permanece cerrado por cuestión burocráticas pero no por dumping.

En 2025 se esperan mejores condiciones comerciales, con una fuerte caída en la producción de limón, a causa de la disminución de hectárea tanto por la disminución en la superficie sembrada como las heladas que se presentaron en el invierno de 2024.

Del total producido a nivel nacional mas del 90% se exporta y 75% corresponde a producción industrializada. El sector a registrado años con ingreso de u$s 800 millones, sin embargo desde la crisis de 2019, el ingreso de divisas cayó a u$s 500 millones anuales.

En ese sentido, el titular de la federación contó que los precios no compensan costos lo que llevó a la pérdida de 15 millones de hectáreas entre fincas arrancadas y abandonadas .

Aduana: Monitoreo y autorización

Aquellas empresas que al momento de la entrada en vigencia de la medida hayan rubricado la última revisión del Acuerdo y depositado el instrumento que acredite tal condición ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos podrán ingresar al circuito exportador.

"Las empresas que en instancias posteriores adhieran al ACUERDO DE SUSPENSIÓN serán consideradas signatarias con los mismos derechos y obligaciones que los signatarios originales", aclara el texto oficial.

Además, señala que el sistema de monitoreo aplicará al 100% de las operaciones de exportación anuales de jugo de limón concentrado con destino al mercado norteamericano.

Sobre los productos, aclara que alcanza al jugo concentrado congelado clarificado; los demás jugos de limón concentrado y otros jugos agrios no concentrados.

Respecto al procedimiento, la Dirección General de Aduanas autorizará a declarar destinaciones de exportación en el marco del presente régimen de monitoreo, a las empresas que resulten signatarias del Acuerdo y que fueran notificadas de dicha condición mediante acto administrativo de la Autoridad de Aplicación.

Por último, Lojo explicó que el análisis de precios puede ser realizado: "si lo solicitará Comercio de los Estados Unidos, la Subsecretaría podrá remitir toda la información necesaria para contribuir con el análisis de precios en destino para el cabal cumplimiento del Acuerdo de Suspensión".