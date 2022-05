Presupuesto y Ganancias: tras la carta de Sergio Massa, así es la hoja de ruta de Martín Guzmán

La actualización del Presupuesto 2022 y la suba del piso del impuesto a las Ganancias ocurrirán en los próximos días, indicaron fuentes oficiales, luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, apurara por escrito al ministro de Economía, Martín Guzmán, para implementar las modificaciones que había reclamado hace dos semanas.

"Es una obviedad", había dicho entonces Guzmán, al responder a la carta en la que Massa solicitaba subir el piso a partir del cual un trabajador paga Ganancias desde $ 225.937 a $ 265.000 de remuneración bruta, para que el impuesto siga afectando al 10% de los trabajadores.



Impuesto a las Ganancias: qué hay detrás de la carta de Sergio Massa a Alberto Fernández y Martín Guzmán

Impuesto a las Ganancias: el piso subirá después de que se publique el nuevo Presupuesto 2022

La hoja de ruta se acelerará, pero no se cambia. Como contó El Cronista, el Gobierno primero publicará el DNU con el nuevo Presupuesto, para que éste se adecue a las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese texto tendrá las nuevas estimaciones de inflación y salarios. Y, a partir de esos números, se actualizará el piso de Ganancias.

Guzmán pensaba tener listo el nuevo presupuesto antes de mitad de año, por una restricción concreta: hay partidas que se agotan -sobre todo, las vinculadas a los subsidios energéticos- y deben reforzarse. La mejora en Ganancias operaría no solo con las previsiones de precios y salarios , sino también con las previsiones de recaudación de AFIP, que deben actualizarse.

Semanas atrás, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, había estimado que los cambios llegarían en junio o julio. "El año pasado se adelantó la actualización que iba a ser en enero y en esta situación se haría lo mismo. Estaríamos adelantando el aumento del mínimo, que estaba previsto para enero de 2023, seis o siete meses", dijo entonces a Futurock.

Paritarias cerradas

"El año pasado, la suba se adelantó a septiembre por la inflación. Este año se va a adelantar, es obvio, porque la inflación tuvo un salto importante a raíz de la guerra. Martín ya dijo que lo iba a adelantar", respondieron en el Ministerio de Economía a una consulta de este medio. Ocurrirá "cuando estén las proyecciones salariales y de inflación", agregaron. "Esto no tiene que ver con que alguien pida para que el otro responda", añadieron.

Economía esperaba que el Ministerio de Trabajo tenga cerrado el adelantamiento de paritarias para definir de cuánto debería ser el aumento del piso de Ganancias sin incorporar a más trabajadores al impuesto. Esa tarea está prácticamente hecha. Según detallaron en la cartera laboral, hasta el momento, Claudio Moroni revisó más de 40 acuerdos.

En conferencia de prensa, la portavoz Gabriela Cerruti dijo que Massa y Guzmán "han conversado en los últimos días" y que ayer el legislador "insistió con el tema y efectivamente (la adecuación del piso) va a suceder en los próximos días".

Gabriela Cerruti dijo que Massa y Guzmán hablaron y que los cambios se implementarán.

"Otros hicieron campañas para terminar con el impuesto y en cuatro años de gobierno no hicieron nada", dijo Cerruti, en referencia al expresidente Mauricio Macri.

El medio aguinaldo

Massa volvió a apurar al ministro porque quiere que la actualización de Ganancias sea cuanto antes. Calculan, en estos despachos, que debería formalizarse la semana próxima para dar tiempo a las empresas a liquidar el medio aguinaldo con los cambios, antes del 30 de junio.

La suba del piso de Ganancias no es una deducción común y corriente y, por lo tanto, no opera para todo el año y no necesariamente será retroactiva. Por eso la premura de Massa para que los cambios lleguen antes del pago del medio aguinaldo.



"En la dinámica que tiene actualmente el Impuesto a las Ganancias, la exención del Salario Anual Complementario (SAC) se aplica semestralmente", dijo Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. "Ya contamos con el antecedente del Decreto 620/21 que elevó el piso no sujeto a retención a $ 175.000 con efecto para el segundo semestre exclusivamente", añadió.

Entre febrero y abril, la cantidad de trabajadores alcanzados por el tributo creció 14% y casi 105.000 empleados en relación de dependencia pasaron a pagar Ganancias, dijo Massa en la carta que envió a Guzmán con copia al presidente Alberto Fernández.

En el rincón de Massa sostienen que subir el piso de Ganancias no implicará un esfuerzo fiscal, porque la recaudación adicional no estaba en los planes del Gobierno, sino que obedece a la aceleración de la nominalidad de la economía.