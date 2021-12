Presupuesto 2022: María Eugenia Vidal adelantó que votará en contra

La diputada nacional, María Eugenia Vidal adelantó su negativa al proyecto de Presupuesto 2022 presentado por el oficialismo y que se tratará mañana en la cámara baja nacional.

"Es bastante incoherente votar un proyecto de presupuesto cuando no sabemos cual es el acuerdo con el fondo , el ministro de Economía no dio ninguna de las precisiones de cual es el acuerdo con el fondo y si este presupuesto es consistente o no con ese acuerdo que va a firmar el gobierno", expresó Vidal, en diálogo con Radio Rivadavia.

Presupuesto 2022: el oficialismo no tiene los números para su aprobación



Y añadió: "En segundo lugar es un presupuesto donde el oficialismo no ha aceptado ninguna crítica de la oposición, es un presupuesto a libro cerrado".

Por su parte, Vidal informó los detalles de su primera propuesta que busca extender las prácticas profesionalizantes y laborales a todo el país : "Este proyecto que la ciudad ya puso en marcha, la idea es que lo puedan hacer todos los chicos del país en el último año de secundaria y puedan acercarse al mundo del trabajo, la mitad de los desocupados que hay en la Argentina son menores de 29 años, empezar por el secundario a prepararlos para el mundo del trabajo es muy importante".