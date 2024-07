Kicillof apuntó contra Milei por la decisión de YPF de ubicar la planta de GNL en Río Negro y no en Buenos Aires

Luego de que este martes YPF definiera ubicar en Río Negro la planta de GNL que implicará una inversión de, al menos, unos u$s 30.000 millones y no en la Provincia de Buenos Aires, el gobernador bonaerense Axel Kicillof responsabilizó al presidente Javier Milei por la decisión.

En conferencia de prensa, Kicillof aseveró que el directorio de YPF tomó dicha decisión porque "son todos funcionarios de Milei", mientras que aseveró que la ubicación de la planta no fue definida por la falta de adhesión de Buenos Aires al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) de la Ley Bases.

"La localización de la planta de GNL no se definió ni tiene nada que ver con la adhesión o no de la Provincia de Buenos Aires al RIGI nacional, es mentira, no tuvo que ver con eso", aseveró el gobernador, quien agregó que el mismo presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, le confirmó esto en conversión telefónica este martes.

Tras semanas de incertidumbre y "pelea" entre ambas provincias en busca de asegurar el desembolso de, al menos, u$s 30.000 que YPF desarrollará junto a la petrolera malasia Petronas, este martes el directorio definió por unanimidad que este finalmente se emplazará en el puerto de Punta Colorada, en Sierra Grande, provincia de Río Negro.

Así, Kicillof quedó fuera de carrera por la mega inversión que romperá récords en el país, una decisión que calificó de "intempestiva" y "sorpresiva" ya que -según marcó el gobernador- hace 10 años se trabaja en preparar el desembarco de este proyecto en Buenos Aires.





Es por esto que Kicillof denunció hoy al Gobierno Nacional por influir en la definición: "Es una cuestión política. Por más que se trata de una empresa del orden privado, los directivos de YPF son funcionarios del presidente Milei", aseveró.

Además, para Kicillof esto se trata de una "venganza" impulsada por un "capricho por cuestiones ideológicas" del Presidente, ya que cree que Milei "no soporta haber perdido la elección" en la Provincia de Buenos Aires.

"Por eso ha entrado en una disputa permanente desde el primer día, por eso no es una novedad que nos haya quitado esta inversión, porque ya había quitado fondos para el salario de los docentes, los boletos del colectivo, la seguridad. Este es el camino que eligió: vengarse con todo aquel que no lo acompaña", disparó el gobernador de PBA en un nuevo episodio de tensión con la gestión nacional.



"[Horacio] Marín me dijo que la decisión no tiene nada que ver con el RIGI provincial. Hicieron unos estudios, que habíamos quedado que a mediados de agosto iban a estar los resultados, e intempestivamente votaron este cambio sin tener nada que ver con el RIGI. Dada la gravedad del tema, espero y exijo que ratifique públicamente lo que me expresó en privado", sostuvo, e instó: "Vayan a preguntarle al CEO de YPF"



Noticia en desarrollo.