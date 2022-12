Potenciar Trabajo: el fiscal Marijuan denunció a Tolosa Paz por el escándalo de los planes sociales

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció penalmente este viernes a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en el marco de una investigación preliminar en la cual el representante del Ministerio Público cuestionó que de los presuntos 253.000 planes sociales irregulares sólo se hayan suspendido 2243.

La medida de Marijuan fue tomada luego de que éste le tomara esta semana declaración testimonial al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y también al titular de la AFIP, Carlos Castagneto.´

En su denuncia penal Marijuan cuestionó los fundamentos de Tolosa Paz, aunque también señaló al piquetero Emilio Pérsico, a cargo de la Secretaría de Economía Social del ministerio.



En el texto de su presentación, el fiscal justificó su medida "por las conductas que encuadran en los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos".



El foco de la investigación del representante del Ministerio Público está puesto en 253.184 personas que cobran el plan Potenciar Trabajo, pero que habrían realizado una manifestación patrimonial en sus declaraciones juradas de Bienes Personales.

A su vez, 35.398 beneficiarios del mencionado programa de ayuda social habrían llevado a cabo al menos una compra de divisas extranjeras con fines de ahorro (el denominado "dólar ahorro" o "dólar solidario") durante el último semestre.



Potenciar Trabajo: Tolosa Paz pidió una medida para acceder a los datos de beneficiarios

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó en una entrevista el martes pasado que le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que "levante el secreto fiscal" para acceder a los datos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, luego de que se dieran a conocer la presentación de incompatibilidades de algunos de sus integrantes sobre las condiciones para acceder al programa.



"Le estoy pidiendo al juez Daniel Rafecas que levante el secreto fiscal, que me otorgue la nómina completa de las incompatibilidades que la AFIP ya puso a disposición de la justicia. Esa información el Ministerio no la tiene y la necesita para analizar cada caso y dar de baja a quien no cumpla con los requisitos. Lo haremos de forma inmediata", señaló Tolosa Paz a la radio FM La Patriada.



La ministra, que también publicó esta información en su cuenta de la red social Twitter, precisó días atrás que sólo se detectaron irregularidades en el 0,3% de los beneficiarios que acceden al programa Potenciar Trabajo.



Tolosa Paz explicó en aquella oportunidad que su cartera investiga esta situación porque "más de un millón de argentinas y argentinos necesitan recibir su Potenciar Trabajo" y "la sociedad toda exige que el Estado sea eficiente y no malgaste el dinero público".



