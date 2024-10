Por qué para Caputo el momento de invertir "es ahora" y los riesgos que marcan en el mercado

Como se preveía, el nombre del 60° coloquio de IDEA "si no es ahora, cuándo" fue el disparador de la disertación del ministro de Economía, Luis Caputo, frente al círculo rojo de empresarios. Por qué sería el momento y los riesgos que marcan desde el mercado.



"¿Es ahora?" fue la pregunta y el pase que le dio el director de IDEA y CEO del Grupo Galicia, Fabián Kon, al ministro de Economía Caputo que arribo pasadas las 18 al hotel Sheraton, ubicado en la ciudad de Mar del Plata.

Frente al círculo rojo de empresarios, el titular de Hacienda dio el motivo por el cual los empresarios deberían invertir en la Argentina. "Porque es la primera vez en la historia de la Argentina que hay orden macroeconómico por decisión política", afirmó.

Tras repasar la herencia económica, un punto sobre el que hay la orden de remarcar en la estrategia de comunicación "porque la gente se olvida", Caputo enumeró los logros económicos del superávit fiscal, de cuenta corriente, comercial y en la balanza energética para rematarlo con un haz.

"Tenemos un presidente que garantiza que no nos vamos a mover de ese rubro, qué mayor certeza le podemos a los empresarios que eso", sostuvo Caputo con una pregunta retórica para abrir el juego con una audiencia que hasta el momento se mostraba en silencio escuchándolo.

El ministro de Economía, Luis Caputo durante su discurso en el 60º Coloquio de IDEA.

Así, la decisión de Javier Milei de no moverse del equilibrio fiscal, aun con la implicancia que tiene vetar proyectos como jubilaciones y universidades que repercuten -y lo reconocen- sobre su imagen, es lo que marca una "diferencia tremenda y fundamental" que se ve todos los días.

"Tenemos un presidente que no cede ante esas presiones, creen que el presidente no sabe que si nos ponemos a hablar de las jubilaciones y las universidades pierde imagen. No le importa nada las encuestas, entre dos y tres pitos, más cerca de tres pitos", aseguró.

Y esta no importancia de los resultados de sondeo de opinión pública se debe, en sus palabras, a que no tienen un interés político. "Estamos acá por vocación de servicio para tratar de cambiar el país, hacerlo más libre y la mejor presidencia de la historia", sostuvo.

De forma de amenaza camuflada les reconoció a los presentes que la sumatoria de sus decisiones son la economía y que si desde el Gobierno no logran convérselos de que es el momento de invertir más tiempo tardará en darse el repunte.

Los aplausos por parte del auditorio recién llegaron cuando Caputo apuntó contra la oposición. "Ya todo el mundo sabe que son unos delincuentes y burros", aseguró haciendo alusión al cruce que tuvo el presidente durante la presentación del presupuesto 2025 en el Congreso.

En esa línea, sostuvo que la única opción que les queda al resto del arco político es torpedear. "La única opción que tienen para volver es torpedear, tirarte a vos abajo. ¿Qué hacen? Eligen temas que ellos imaginan, con lógica, son sensibles para la gente: jubilaciones, universidades, pero contra la evidencia empírica no es tan fácil ir", argumentó.

Hubo respuestas variadas de los referentes empresarios. Los que avalaron el tono del ministro, coincidentes con el lapidario diagnóstico de la herencia que el propio dijo que le resultaba tedioso plantear una y otra vez. "A San Martín seguro que sus amigos lo veían como un demente cuando planteó que iba a cruzar Los Andes, pero sentía que tenía que hacerlo", dijo un referente de la banca.

El CEO de una de las principales Alyc del mercado, tomaba distancia del tono de agresividad política. "El problema es que puede, en cualquier caso, puede fallar", diagnosticó. Otro también coincidió con las dudas que presentaba el tono de campaña de Caputo frente a los mil empresarios que lo escucharon. Y un inversor acostumbrado a lidiar con los mercados locales y también con Wall Street advirtió: "Está todo muy bien, el problema es que los mercados son los primeros en darse vuelta; por ahora, hay consenso".

Un banquero también puntualizó: "Estas son cosas que no gustan", dijo, en alusión al tono confrontativo del ministro de Economía. Todos, también, agradecieron al contexto de estabilidad financiera, de caída de la inflación, de reducción del gasto público y de valorización de los activos.