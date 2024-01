Por qué Kicillof evita la pelea permanente con Milei y los ajustes obligados que evalúa hacer

Este año Axel Kicillof se subió al escenario en el arranque del Operativo Sol pero no estuvo en el Casino de Mar del Plata para lanzar la primera bola la semana pasada. Lo representó Carlos Bianco que cantó colorado el 30, en la quiniela el número que representa a Santa Rosa, la primera canonizada que desde Lima tuvo América latina. Por ahora el gobernador no recorre como en otras épocas la costa bonaerense en una temporada 2024 que según su ministro de gobierno se sigue "con bastante preocupación" pero arma la resistencia detrás de escena.

Deliberadamente Kicillof dosifica sus apariciones públicas y evita quedar en el centro del relato libertario. No quiere, dicen cerca suyo, darle excusas al mileismo ni ser el enemigo número 1 de la Casa Rosada. No porque ideológicamente no sea quizás el principal adversario sino para prevenir un anticipado desgaste político como oposición, además de preservar la gestión bonaerense y los recursos que reclama desde el 10 de diciembre.

"Milei necesita que Kicillof quede en el centro de la pelea por eso Axel se tiene que correr, para que no digan que es él quien no deja hacer", destacan quienes conocen los movimientos diarios del gobernador y advierten la picardía de la propuesta de una "tasa Kicillof" que lanzó la Casa Rosada para pagar el juicio por YPF.

El nuevo posicionamiento es "estratégico", subrayan y señalan cómo en Buenos Aires asumen un rol protagónico Bianco; el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis; el ministro de Salud Nicolás Kreplak y, entre otros, el de Hacienda, Pablo López.

También los referentes sindicales y sectoriales y los intendentes que se subieron a la primera Multisectorial en La Plata el pasado 29 de diciembre: Jorge Ferraresi (Avellaneda); Mario Secco (Ensenada); Gustavo Barrera (Villa Gesell) y el platense Julio Alak. En cada uno de esos municipios se vive casi en estado asambleario permanente.



En aquella Multisectorial Kicillof lanzó la bola inicial para el reordenamiento del peronismo pero sin ponerse al frente cómo único líder: prefiere una organización horizontal que se replique en cada sector afectado por las nuevas medidas del gobierno nacional y que empujen de abajo hacia arriba. Insisten en su entorno en que no camina por fuera del PJ que preside Máximo Kirchner. "La unidad es el único camino para resistir y avanzar", recuerdan. Ya hubo réplicas de esa reunión multisectorial en algunos municipios con llamadas a diversos sectores que adherirán al paro convocado por la CGT para el 24 de enero.

Además, y como lo hizo días atrás en la reunión marplatense con los representantes de la industria pesquera, Kicillof acompañará a los afectados por los recientes anuncios de Milei. Lo mismo hizo con farmacéuticos en Florencio Varela.

Menos recursos en Buenos Aires

A las demandas de cada sector, se le suman las finanzas diarias de la gestión bonaerense. La caída en la actividad turística y en el consumo encendieron en La Plata otra señal de alarma. Nadie se sorprendió, ya lo había anticipado Kicillof en distintas reuniones de su gabinete cuando le pidió a los ministros medidas creativas para optimizar la gestión en un año de recesión y que prevé tendrá caída de todos los índices, incluida la recaudación tanta provincial como en los municipios. Y no son pocos los intendentes que ya avisan que les falta plata para pagar sueldos.

En ese contexto la merma de recursos nacionales hacia las provincias obligará al gobernador a tomar decisiones en contra de sus propias promesas electorales. "El primer periodo habrá sido el mejor", describen en la ciudad de las Diagonales el ajustado plan de gobierno para el mandato que se inicia.

Kicillof evita la palabra ajuste. Tampoco habla de recortes. Sin embargo y para sostener el sistema de salud, educación y seguridad admiten que tendrá que afinar el lápiz más de lo que desea. En varios municipios hay quejas por la falta de atención de IOMA, aunque también por las limitaciones en el sector privado a pesar de la suba de las prepagas.

Si bien aún no hay confirmación, es vox populi en la gobernación que no habrá ni dos mil nuevas escuelas ni dos mil nuevas aulas, que habrá menos avance en el sistema de cloacas y menos nuevas cuadras de asfalto . Se reducirá la obra pública tanto nacional como la que contaba con aporte provincial o municipal en todas las áreas.

Antes de las fiestas Axel Kicillof se reunió con gobernadores y legisladores de Unión por la Patria

En ese marco el ministro de Infraestructura Katopodis está encargado de otra batalla: este lunes se presentó en la audiencia pública por la suba de las tarifas del gas para rechazar el incremento pedido por el sector privado. Remarcó que la suba se suma a un contexto de incrementos múltiples, rechazó la propuesta y pidió equilibrio.

También aclaró que no quieren poner "palos en la rueda" aunque su discurso fue totalmente contrario a las premisas del Presidente libertario.

Frente a ese escenario, según supo El Cronista, difícilmente puedan sostenerse programas bonaerenses que fueron emblema de la gestión de Kicillof en Buenos Aires como el de viajes de egresados a destinos turísticos provinciales o el programa por el que se premiaban iniciativas de cuidado del ambiente con bicicletas.

Por el contrario, se mantienen los beneficios de la Cuenta DNI -otro símbolo de la gestión- mientras que todos los intendentes de Unión por la Patria y el gobernador salieron a valorizar las actividades de verano en las escuelas. Cada obra se celebrará doble: también antes de fin de año Kicillof inauguró viviendas en Salto donde dio un discurso en favor del rol del estado frente a la falta de viviendas.