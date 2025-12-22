El FMI confía en que Argentina no necesitará más plata del organismo una vez finalizado este programa. La explicación la dio la directora gerente Kristalina Georgieva.

La funcionaria dijo que “Argentina tuvo una cantidad de programas (23 en total) pero, hasta ahora, ninguno pudo sacar al país completamente de los problemas. Estamos confiados en que el programa actual, apoyando a un presidente que es muy reformista y muy determinado, puede llevar a Argentina al punto de no necesitar pedir prestada más plata del FMI”.

La funcionaria ya se había referido en términos similares al programa argentino. “Si me pongo mi sombrero de optimista, tal vez pueda decir que podría ser el último programa del FMI con Argentina”, dijo a Reuters en octubre.

Georgieva vuelve así a apoyar la agenda de reformas del Gobierno. Lo hizo cuando el Gabinete visitó Washington en abril, días después de que se firmara el acuerdo, cuando expuso junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y con quien posó con un pin de la motosierra que embanderó Milei durante la campaña presidencial.

The podcast promises guests they’ll be in good company, and I surely was. Thank you, @NicolaiTang1 for a great conversation about the issues that we at the IMF are focusing on.

Watch it here: https://t.co/Hocee1Ia9V https://t.co/l1ZYCKHtai — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) December 20, 2025

Además, consultada en un podcast por qué tan grave debía ser una crisis antes de que un país pidiera la asistencia del FMI, Georgieva explicó que eso puede darse antes de que estalle la crisis y citó el caso de su país natal, Bulgaria.

“En los finales de los 90’s, Bulgaria fue golpeado por la hiperinflación de más de 8000% y pidió ayuda del FMI. Lo que el FMI hizo por mi país fue poner una caja de conversión que estabilizó la economía y devolvió la disciplina fiscal”.

Argentina enfrentará en febrero la segunda revisión del programa firmado en abril, luego de que en julio el organismo acordara despejar el panorama de revisiones en el año electoral.

En febrero se revisarán las metas con los niveles alcanzados en diciembre. El punto de mayor estrés son las reservas. Lejos de la meta de -u$s 3000 millones acordados en julio, el Gobierno anunció la semana pasada un cambio de esquema cambiario para facilitar la acumulación de reservas.

Según especificó el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, la entidad monetaria comenzará el primero de enero a comprar el 5% del volumen diario operado. Esto se da en un mercado que ha perdido volumen en los últimos meses y alcanzado un promedio de u$s 200 millones diarios en las últimas semanas.

La vocera del FMI, Julie Kozack, destacó el anuncio y sostuvo: “Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas”.