Lejos de los u$s 40.000 millones que había planteado el secretario del Tesoro Scott Bessent (u$s 20.000 de swap y el resto de bancos y fondos de inversión), el Gobierno explora las negociaciones propias para asegurar el pago a bonistas por u$s 4500 millones del 9 de enero. De todas formas, Estados Unidos sigue haciendo sus aportes.

La presión de los EEUU se sintió sobre un banco multilateral, instado a canalizar rápido fondos para pequeñas y medianas empresas, lo que decantó en financiamiento a través de un banco nacional. En tanto, se anunció un crédito por u$s 300 millones del Banco Mundial (BM) para trabajar en el esquema de subsidios y se espera que los organismos multilaterales dejen nuevos anuncios en los próximos días para seguir reforzando las cuentas del Tesoro.

Oficialmente los fondos aprobados por el BM -con 7 años de gracia y reembolsables en 32 años- apuntan a apoyar la “transición a un sector eléctrico sustentable” con el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) para reclasificar a 1,2 millones de hogares.

Foto: Archivo y Shutterstock

Si bien tiene un destino específico, los u$s 300 millones del BM se pueden usar como refuerzo para el Tesoro, explican quienes conocen la letra chica de los créditos multilaterales. De esta forma, “están juntando plata para cubrir el vencimiento de enero”, explican.

Caputo anticipó que tiene previsto un REPO con bancos internacionales por hasta u$s 7000 millones. El plan B, en tanto, podría ser la activación de otro tramo del swap con EE.UU. -del que el FMI espera conocer la letra chica en la próxima revisión- mientras que el Gobierno se encarga de aclarar que sigue vigente el acuerdo con China.

Crédito para el sector privado

La división de financiamiento al sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BID Invest, trasladó esa insistencia a la banca nacional. No sólo les recordó que había financiamiento disponible sino que los urgió a tomarlo.

Así, poco después de los reclamos del secretario del Tesoro, BID Invest anunció que empezaba a colocar esas líneas. El debut fue de la mano de un préstamo de u$s 300 millones al Banco Galicia para ampliar el acceso al financiamiento de las mipymes y para proyectos sostenibles en Argentina.

Ilan Goldfajn, presidente del BID

La estructura del préstamo contempla “un tramo “A” de u$s 150 millones financiado por BID Invest, y un tramo “B” de u$s 150 millones a ser financiado por inversionistas institucionales y préstamos paralelos”, indicó el organismo, que remarcó que la operación busca “revitalizar el crédito privado”.

En ese marco de ampliar el financiamiento al sector privado, el BID Invest también anunció un préstamo a Plaza Logística por u$s 100 millones “para ampliar y modernizar su red de parques logísticos en Argentina” y “consolidar la infraestructura necesaria para el crecimiento sostenido del comercio electrónico”. La facturación de ese sector se expandió 79% en el primer semestre de 2025 respecto del mismo período en 2024.

Tanto el BID como el BM anunciaron un paquete de financiamiento por u$s 22.000 millones que acompañó al nuevo acuerdo con el FMI en abril.