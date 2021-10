Por precios congelados, Grinman redobla la apuesta: "Que salgan a expropiar si creen que es la solución"

La decisión del Gobierno de imponer una política de precios congelados que alcanza a cerca de 1500 alimentos y productos de la canasta básica por tres meses sigue generando malestar entre los empresarios, que prevén un inevitable desabastecimiento en el corto plazo.

Ayer se produjo un cruce caliente entre Mario Grinman y Roberto Feletti, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y secretario de Comercio Interior, respectivamente, sobre el impacto de la Resolución 1050 que retrotrae el precio de 1432 productos a los precios del 1 de octubre y los fija por tres meses.

"Va a haber desabastecimiento, no tengo ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera", declaró Grinman a poco de conocerse los detalles del decreto.

Enseguida, Feletti le respondió duramente en Twitter: "Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento. Venimos de un tiempo muy duro y estamos tratando de salir adelante poniendo todos un poquito".

Y en una entrevista, Feletti agregó: "No estamos atacando al sector empresario. Le estamos diciendo 'vendan más produciendo más'. Además, aseguró que " estas medidas siempre sirvieron para expandir el consumo, por lo menos por un tiempo ". Sin embargo, es unánime la opinión de los analistas que advierten sobre los efectos no deseados del congelamiento de precios.

La disputa sumó hoy un nuevo capítulo. Durante una entrevista radial, Grinman se despachó: " El empresario argentino es un sobreviviente, en un país que no es amigable con las empresa s. El empresario hace un esfuerzo y el Gobierno no sale a ayudarlo".

Las 9 frases más duras de Grinman contra el congelamiento de precios hoy





1- " El empresario argentino es un sobreviviente , en un país que no es amigable con las empresas. El empresario hace un esfuerzo y el Gobierno no sale a ayudarlo ".



2- "Es de sentido común pensar que algún producto va a desaparecer de la góndola por un tiempo determinado. Ha sucedido siempre, desde 1952 hasta ahora. Todos los gobiernos usaron la misma herramienta con el mismo resultado: no funcionó ".

3- "Nosotros no amenazamos a nadie. Si el Secretario de Comercio quiere salir a decir eso, forma parte del juego de la democracia. Cada empresario tiene el derecho a defenderse si ve que sus intereses son afectados".

4- "No creo que se vaya a judicializar porque nunca ha sucedido, pero por ahí puede ser que ocurra si el Gobierno quiere aplicar clausuras"

5- " La solución es fácil. Debe haber 30 empresas productoras que fabrican la mayoría de los productos: que el Gobierno se siente, converse y llegue a una solución. Salir en los medios es más redituable".

6- "No tengo trato con las alimenticias pero no imagino que haya resistencia a la fiscalización si hay voluntad de diálogo. El 99% de los empresarios argentinos somos honestos".

7- " Si alguien cree que controlando los precios va a bajar la inflación, está equivocado ".

8- "El empresario argentino viene haciendo el esfuerzo desde hace un montón de décadas en este país, que no es amigo de los empresarios. Por eso no hay inversiones".

9- "Siguen pensando que el empresario es el mal de todo, que salgan a la calle a expropiar si creen que es la solución".