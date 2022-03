La guerra Rusia-Ucrania golpearía fuerte al superávit comercial de la Argentina

El superávit comercial previsto para 2022 se reduciría a unos u$s 8500 millones por el fuerte impacto que la guerra en Ucrania tiene sobre los precios de la energía, según estimaciones de la consultora Eco Go. La disparada en los precios de los commodities que exporta Argentina garantizaría un ingreso de divisas similar al del año pasado desde el lado de las ventas, pero la importación de combustibles demandaría casi u$s 6000 millones adicionales.

Las fuertes subas en los precios globales impactarán en las metas de acumulación de reservas y de reducción de déficit fiscal que el Gobierno comprometió en el acuerdo que busca cerrar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que se discute en el Congreso.

Presión energética

Según la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, a valores de la semana pasada -los precios siguieron aumentando-, las importaciones de energía se duplicarían respecto de 2021. "Suponiendo alguna normalización posterior (en los precios del Gas Natural Licuado y otros combustibles que se importan), las necesidades de importaciones escalarían igualmente más de 100%, llevando las compras externas a u$s 11.949 millones" en 2022, estimó Eco Go. El año pasado, las compras de energía totalizaron u$s 5818 millones.

El déficit de la balanza energética se multiplicaría así casi por diez, al escalar desde los u$s 646 millones de 2021 a un estimado de u$s 5818 millones.

La consultora Equilibra maneja estimaciones similares. "El déficit energético, que a principios de año estimábamos en u$s 3600 millones para 2022, podría superar los u$s 6000 millones si los precios siguen en niveles actuales y no se limita la demanda de los grandes usuarios en invierno), indicó.

Exportaciones

Del lado de las exportaciones agroindustriales, Eco Go estimó que la mejora de precios permitiría compensar la caída de cantidades por los efectos climáticos y alcanzar un valor de u$S 36.992 millones, algo superior a los u$s 36.538 millones de 2021.

"Las exportaciones (totales) alcanzarían los u$s 80.900 millones (segundo valor histórico, por debajo de 2011), mientas que las importaciones se situarían en u$s 72.400 millones, por el fuerte alza (de precios)". El saldo comercial, de u$s 8500 millones, "implicaría una reducción a algo más de la mitad de lo obtenido en 2021", prosigue el reporte.

Según el Indec, el superávit comercial alcanzó los u$as14.750 millones el año pasado. En enero, el Indec reportó una fuerte caída del saldo positivo, que totalizó 296 millones, contra los u$s 1068 del mismo mes del año pasado. El caído Presupuesto 2022 proyectaba un saldo positivo anual de u$s 9300 millones.

En diez días, entre el 22 de febrero y el 3 de marzo, los precios de las exportaciones agroindustriales mejoraron en u$s 2000 millones, al filtrarlos por las cantidades estimadas, de acuerdo con Equilibra.

En lo que va del año, la soja escaló más de 20%, el maíz, más de 26% y el trigo, más de 50%. Pero los precios de la energía se dispararon: el gas trepó 160% y el barril de crudo Brent, más de 25%.

"Importantes incertidumbres"

La inestabilidad global presiona sobre todas las estimaciones del acuerdo con el Fondo. Primero, porque el déficit en la balanza energética dificultará acumular u$s 5800 millones de reservas este año. Segundo, porque esa cuenta en dólares presionará sobre los subsidios, que deberían reducirse en 0,6 puntos porcentuales este año. Tercero, vinculado a eso, porque la reducción del déficit al 2,5% del PBI sería más difícil de cumplir e implicaría recortes mayores en otras partidas de gasto. Y cuarto, porque la escalada de precios globales presiona sobre la inflación de alimentos, energía y el resto de los bienes atados a esos insumos.

El escenario base del Extended Fund Facilities que busca cerrar la Argentina está "sujeto a importantes incertidumbres", se lee en el memorando de entendimiento.