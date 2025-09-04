Cuánto gana un oficial de la Policía Federal en septiembre de 2025

Tras la Resolución 944/2025 que se publicó en el Boletín Oficial, se estableció un incremento mensual sobre los salarios del personal de la Policía Federal Argentina. Con la suba, los haberes del mes de septiembre para todos los efectivos de la fuerza tendrán un ajuste en comparación con el mes pasado.

Cuánto cobra el personal de la Policía Federal en septiembre

En la normativa vigente se estableció una suba mensual en los haberes de la Policía Federal. El mismo entró en vigencia a partir del 1 de junio y se replicará hasta el 1 de noviembre de este año.

Cómo quedaron los salarios de la PFA

Así quedó la escala salarial para el personal de la Policía Federal Argentina con el último aumento:

Comisarios y Subcomisarios:

Comisario General : $2.834.897,33

: $2.834.897,33 Comisario Mayor: $2.577.179,39

Comisario Inspector: $2.272.295,80

Comisario: $1.812.063,29

Subcomisario: $1.483.922,70

Principales y Oficiales:

Principal : $1.243.547,04

: $1.243.547,04 Inspector: $1.132.308,18

Subinspector: $1.029.371,08

Ayudante: $935.791,89

Suboficial Mayor : $1.674.151,14

: $1.674.151,14 Suboficial Auxiliar: $1.521.955,58

Suboficial Escribiente: $1.383.595,98

Sargentos, Cabos y Agentes:

Sargento 1ro .: $1.257.814,53

.: $1.257.814,53 Sargento: $1.143.467,76

Cabo 1ro .: $1.039.516,14

.: $1.039.516,14 Cabo: $945.014,67

Agente: $859.104,25

Cadetes:

Aspirante : $656.885,72

: $656.885,72 Cadete 3er Curso: $644.652,68

Cadete 2do y 1er Curso: $617.323,93

Capellán:

Capellán General: $1.525.564,81

Capellán Principal: $1.161.463,00

Capellán: $1.036.821,14

Auxiliares:

Auxiliar Superior de 1ra : $1.320.181,34

: $1.320.181,34 Auxiliar Superior de 2da: $1.145.736,08

Auxiliar Superior de 3ra: $1.033.593,96

Auxiliar Superior de 4ta: $942.797,44

Auxiliar Superior de 5ta: $909.058,79

Auxiliar Superior de 6ta: $839.545,61

Auxiliar Superior de 7ma: $785.057,03

Auxiliar de 1ra: $1.043.355,50

Auxiliar de 2da: $976.927,26

Auxiliar de 3ra: $924.830,16

Auxiliar de 4ta: $864.722,91

Auxiliar de 5ta: $790.960,18

Auxiliar de 6ta: $751.433,95

Auxiliar de 7ma: $719.108,86

Cómo serán los próximos aumentos para la Policía Federal

Junto con la resolución que salió en el Boletín Oficial, se informó de qué manera se diagramarán los próximos aumentos para los salarios de la Policía Federal.

En el escrito, se detalló: "Fíjase, a partir del 1° de junio de 2025, del 1° julio de 2025, del 1° agosto de 2025, del 1° septiembre de 2025, del 1° octubre de 2025 y del 1° de noviembre de 2025, el haber mensual, los importes correspondientes al suplemento particular por zona, como así también el valor del Servicio de Policía Adicional y de las Compensaciones, que percibe el personal con estado policial en actividad y el personal Auxiliar de Seguridad y Defensa de la Policía Federal Argentina", indicó el documento.

