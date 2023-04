"Pobre populista": el ex embajador británico Mark Kent se cruzó con un funcionario de Alberto Fernández

El reconocido exembajador británico en Argentina, Mark Kent, mantuvo un fuerte cruce con Guillermo Carmona , actual secretario de Malvinas de Alberto Fernández : "Sos un pobre político populista", disparó el inglés en un debate en torno a la Guerra de Malvinas.

El cruce ocurrió luego de que Carmona compartiera en sus redes sociales un video de la hinchada del Celtic, club de fútbol escocés, coreando "Argentina, Argentina" tras el primer gol en el equipo del joven surgido de la cantera de Lanús, Alexandro Bernabei.

"Que emoción produce escuchar "Argentina, Argentina..." un 2 de abril en Escocia coreado por una hinchada", publicó Carmona en sus redes sociales. Y destacó el trabajo del defensa: "Nuestro compatriota Alexandro Bernabei, jugador del Celtic, lo hizo posible con un magnífico gol".

"Cómo no decirlo en una ocasión como esta: las Malvinas son argentinas", cerró el funcionario en Twitter. Esto generó la reacción de Kent, quién al rato citó la publicación y fue terminante con Carmona: "No mezcles el deporte con la política".

El tuit de Mark Kent

"En el Reino Unido y Escocia amamos a los jugadores argentinos y mostramos nuestro aprecio. Honramos a los veteranos de Malvinas de ambos lados", enfatizó el antiguo embajador. Tras esto, disparó: "No hiciste nada para promover la cooperación humanitaria. Sos un pobre político populista y sin vergüenza".

El cruce entre ambos se dio en el marco del 41° aniversario de la Guerra de Malvinas este domingo 2 de abril, misma fecha que Bernabei metió su primer gol en el equipo de Glasgow en el que milita desde junio del año pasado.

Carmona no ignoró la crítica y le respondió a Kent, acusando al Reino Unido de no respetar el derecho internacional, no sentarse a negociar respecto a las resoluciones de la ONU y mantener "la vergüenza del colonialismo" .

"No use las cuestiones humanitarias para justificar el colonialismo como lo hizo cuando fue embajador", disparó Carmona. Y agregó una exigencia a Kent: "Si le preocupa lo humanitario exíjale a su gobierno que cumpla sin pretextos las obligaciones que elude desde 2022 con el plan proyecto humanitario".



Respondiendo finalmente a la crítica que lo señaló como un "pobre político populista", Carmona subrayó: "Si piensa que soy "político populista" por vincular al fútbol con Malvinas sepa que eso hacemos la absoluta mayoría de los argentinos".

Y, en alusión a la popular canción "Muchachos" que explotó con la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, cerró: "Con su opinión no me ofende a mí, ofende a nuestro pueblo que honra en las canchas a 'los pibes de Malvinas' que jamás olvidaremos".