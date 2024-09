La recaudación sigue en caída, pese a la vuelta de Ganancias, la moratoria y el blanqueo

El Gobierno empezó a percibir los frutos de la implementación del paquete fiscal. En agosto, la recaudación fue de $11.764.131 millones, un incremento de 189,6%. Con una inflación interanual que las consultoras estiman en 240% para el período, la recaudación tributaria nacional habría descendido un 13,7% real respecto a agosto de 2023, según el IARAF.

De las medidas votadas por los legisladores, la más significativa fue la moratoria para pymes y el anticipo de bienes personales.

"Este mes se registraron ingresos correspondientes a las Medidas Fiscales Paliativas", informaron desde AFIP en alusión al paquete fiscal. La moratoria, llamada "Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social", recaudó $243.096 millones. Fue por la cancelación al contado de deuda vencida al 31 de marzo, con la condonación del 70% de los intereses.

De ese monto, $67.676 millones fueron por las obligaciones adeudadas del Aporte Solidario y Extraordinario (Ley 27.605). La moratoria permitía que se regularizara el llamado impuesto a las grandes fortunas que implementó el kirchnerismo durante la pandemia, y que muchos habían judicializado.

Con el anticipo, bienes personales subió en agosto 153,5%, cuando en el año había tenido una suba del 45,2%. En 8 meses recaudó $866.931 millones, y solo en agosto recaudó $291.880 millones.

Lo que todavía no se refleja en la recaudación es el blanqueo. La AFIP informó que por el "Régimen de Regularización de Activos", que cuenta con un impuesto especial por regularizar, se recaudaron $133 millones. De todos modos, en el Gobierno hacen dos observaciones. Por un lado, en los blanqueos, el grueso de la exteriorización se hace en los días previos al cierre (en este caso, la primera etapa termina el 30 de septiembre). Pero, además, aclaran que la finalidad del blanqueo no es recaudatoria. De hecho, hasta u$s 100.000 es sin impuestos, y por sobre esa cifra, en caso de que se invierta, tampoco se pagan impuestos.

Otro de los tributos a mirar de cerca es el impuesto a las Ganancias, que volvió a generalizarse en trabajadores de cuarta categoría. Presentó una variación interanual de 146,6%, recaudando $2.140.461 millones. Según AFIP, "incidió favorablemente la implementación del nuevo impuesto a los ingresos personales". De todos modos, "afectó negativamente el vencimiento excepcional establecido para los anticipos de personas humanas del período fiscal 2024, por el cual el primero de ellos ingresará en octubre de 2024, mientras que en el año anterior el mismo había ingresado en agosto".

Se despide el impuesto PAIS

En tanto, en su último mes antes de la rebaja, el Impuesto PAIS recaudó $659.985 millones, un 211,5% de incremento interanual, lo que significó el 5,6% de la recaudación total. De hecho, los derechos de importación registraron la mayor caída de todos (-34% real). Para el IARAF, hubo una "posposición de importaciones de bienes a la espera de la rebaja de la alícuota".

Un tributo que venía con una muy buena recaudación y empieza a desacelerar son los derechos de exportación. En lo que va del año crecieron 403,2%, pero solo en agosto la suba fue de 303,6%, al recaudar $435.720 millones. "Atenuó la variación interanual la disminución de los precios promedio de la mayoría de los productos de los complejos sojeros", explicó la AFIP.