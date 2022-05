Patricia Bullrich prepara almuerzos con empresarios y pide dólares para financiar su campaña

En su equipo aseguran que tiene la agenda completa por los próximos dos meses. Entre sus compromisos partidarios, viajes al Interior y sus apariciones mediáticas, Patricia Bullrich no tiene tiempo de atender a la gran cantidad de personas que pide reuniones con ella para conocer y, en gran medida, respaldarla incluso financieramente.

"Queremos ayudarte Patricia, ¿cómo podemos hacerlo?", es una pregunta que le hacen cada vez que asoma la nariz en la ciudad de Buenos Aires o en el rincón más alejado de la geografía argentina.

"Muchos quieren hacer algún aporte económico y así se fue armando una red de pequeños aportantes que transfieren entre u$s 300 y u$s 500 mensuales , con los que se viene sosteniendo la estructura", dicen en su entorno.

"Para nosotros es el esquema perfecto, porque tener aportantes bajos y constantes nos permite no depender de ningún interés en particular", explican a El Cronista.

Los aportes van directamente al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES) que preside Bullrich y que está integrada por su equipo más cercano, desde su pareja Guillermo Yanco, hasta su jefe de campaña Gerardo Milman y quienes la acompañan en su agenda internacional, como Alberto Föhrig y Adriana Laforgia, entre otros.

En la página web del IEES, invitan a "Donar Ahora" a amigos y adherentes que quieran colaborar. Quienes están interesados también pueden recibir una newsletter mensual, que siempre arranca con una editorial de análisis de la coyuntura.

Quizás, los eventos más importantes de fundraising son los almuerzos más importantes son los que la presidenta del PRO realiza una vez por semana, con un grupo de 15 o 20 empresarios que "quieren escucharla" .

Hay una asistente (que prefirió no ser mencionada) dedicada a organizarlos y, para participar, hacen un aporte que está alrededor de u$s 300, aunque aceptan donaciones mayores, que no pueden superar los u$s 1000 .

Hay algunos casos de grandes aportantes pero todavía no se revelaron nombres, aunque todo indicaría que colaboran a través de servicios que se necesitan en medio de una campaña que aún no está lanzada oficialmente, como encuestas y viajes, por ejemplo.

En esos almuerzos, Bullrich hace una breve introducción de sus objetivos políticos, relata el rumbo hacia dónde irá su gobierno en caso de que gane las elecciones y luego se dedica a escuchar lo que los empresarios le plantean y a contestar las variadas preguntas que le hacen. Normalmente las consultas apuntan a conocer cómo implementará un programa de reformas luego de tantas décadas de populismo, cómo gestionar la seguridad para impedir que el crecimiento del narcotráfico y el crimen organizado y -más recientemente- al futuro de Juntos por el Cambio, asediado por una fuerte disputa interna.

Al respecto, el martes trascendió un encuentro que realizaron Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta el sábado para enfriar el duro enfrentamiento que se originó en las últimas semanas, que tuvo su pico con el comunicado de prensa que se firmó la semana pasada en Juntos por el Cambio, donde explícitamente se le cerró la puerta a Javier Milei, aunque el diputado libertario nunca se mostró interesado en abrirla.

Allí, el Jefe de Gobierno porteño le aseguró a Bullrich que no hubo reunión previa entre él, Gerardo Morales y Lilita Carrió, aunque sí lo conversaron vía chat con Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, el gobernador de Jujuy y también el senador Martín Lousteau. "Maxi militó la mención de Milei" , le habría dicho Rodríguez Larreta en el encuentro con Bullrich.

Y si bien no acordaron el método para decidir cuál será el candidato del PRO (Larreta propone un mix de encuestas y Bullrich a través de las PASO), sí coincidieron en que la gran actividad política que viene desplegando Mauricio Macri es la madre de todos los desencuentros. Todavía más. Un dirigente muy cercano a la presidenta del PRO asegura que "Horacio reconoció que Juntos por el Cambio se había equivocado al promover ese comunicado".