Patricia Bullrich habló sobre su designación en Seguridad: "Es un tema..."

En medio de especulaciones y expectativas, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó hoy que su eventual designación en el Ministerio de Seguridad aún no ha sido decidida de manera definitiva. No obstante, señaló que se encuentra en un proceso de trabajo conjunto con el presidente electo, Javier Milei.



"Es un tema que todavía no está decidido, hoy tuve una reunión con Milei, pero estamos trabajando", declaró Bullrich a los medios de comunicación en el Teatro Colón. Este recinto alberga el acto de despedida del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tras ocho años de gestión.

La pregunta sobre un posible cogobierno entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO surgió durante la interacción con la ex ministra. Sin embargo, Bullrich optó por la prudencia y manifestó: "No quiero hacer declaraciones hasta tanto no hable el presidente electo".

En el Teatro Colón, Bullrich coincidió con el ex presidente Mauricio Macri, en un momento en el que la relación entre ambos no atravesaría su mejor momento debido a las negociaciones con La Libertad Avanza. Aunque la ex funcionaria nacional evitó adelantar información sobre su designación en Seguridad, fuentes cercanas a LLA y su entorno afirman que es prácticamente un hecho que asumirá ese cargo a partir del 10 de diciembre.

Este jueves por la mañana, Bullrich visitó a Javier Milei en el Hotel Libertador, y en dicho encuentro también participó Sandra Pettovello, quien está destinada a ser la futura ministra de Capital Humano. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre la reunión, la presencia de la presidenta del PRO junto al presidente electo y otros miembros clave del futuro gabinete sugiere una coordinación activa en la configuración del próximo equipo de gobierno.