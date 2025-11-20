Acuerdo estratégico: las 6 claves que marcan el futuro del comercio entre Argentina y EE.UU.

Tras la firma de un acuerdo marco comercial entre los Estados Unidos, los dos países avanzaron en un programa para simplificar trámites aduaneros para mercadería y personas.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, encabezó la firma de un acuerdo de cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense.

El convenio marco tiene como objetivo “continuar con la modernización y automatización de los procesos en el comercio bilateral y el tránsito de pasajeros entre ambos países y profundizar la digitalización de trámites iniciado durante la actual gestión”, indicó el organismo local.

El titular de ARCA Juan Pazo con el Subcomisionado Ejecutivo Adjunto del organismo de EE.UU., Donald R. Stakes ARCA

El convenio apunta a llegar a una Aduana 100% digital, “sin gestiones en papel ni trámites presenciales” planteó ARCA en un comunicado.

La coordinación entre los organismos tiene como objetivo “potenciar la capacidad de identificar amenazas, combatir delitos transnacionales y cumplir con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), con mayores controles inteligentes y segmentados por riesgo”, según indicó el ente recaudador.

Baja de tiempos logísticos

“Este acuerdo de cooperación reforzará la seguridad fronteriza, al tiempo que impulsará el comercio legítimo entre ambas naciones, con una reducción de los tiempos logísticos que redundará en un avance en la competitividad del sector privado”, detalló ARCA.

La firma del convenio marco se llevó adelante en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos. Pazo fue acompañado por el titular de la Dirección General de Aduanas, José Andrés Velis. Por parte de la CBP, estuvo presente el Subcomisionado Ejecutivo Adjunto de esa Oficina estatal, Donald R. Stakes.