El “efecto Trump” llega al asado: la ganadería entre más dólares y menos kilos en el mostrador

A pocas horas del comunicado conjunto entro los gobierno de Donald Trump y Javier Milei por el avance en el acuerdo que comenzó a trabajarse hace 4 meses, el sector privado se muestra cauteloso pero destaca la iniciativa.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham Argentina), una de las entidades que más fuerza hizo para que el trato comercial avance, celebró este viernes efusivamente el reciente anuncio del marco Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos entre los Estados Unidos y la Argentina.

Desde la entidad, destacaron que representa una “señal contundente de confianza mutua” y reafirma una visión estratégica compartida hacia la apertura y la integración con las principales economías occidentales .

“En un contexto global cada vez más fragmentado, competitivo e incierto, este paso demuestra que nuestro país tiene las condiciones necesarias para volver a ocupar un rol protagónico en el comercio internacional”, señaló AmCham en su comunicado.

Por su parte, la Cámara Argetiina de Comercio (CAC), emitió una “opinión cautelosa” hasta que se conozcan los detalles del mismo, sin embargo señaló que “podría impactar positivamente en el país, el permitir disminuir el costo de ciertos productos importados, abarataría parte de los productos finales”.

Al mismo tiempo, indicó que permitiría reducir costos burocráticos al eliminar la necesidad de establecer controles sobre determinados productos que ya están autorizados en EE.UU.

Por ejemplo, según la CAC, la ANMAT dejará de exigir revisiones completas para fármacos ya aprobados por la FDA, lo que acelerará plazos y abrirá el mercado local a más medicamentos importados; el acuerdo también obliga a revisar criterios de patentabilidad y resolver demoras en otorgamiento de patentes.

Estados Unidos, la principal economía y el mayor importador del mundo, se consolida como un socio estratégico, expresó AmCham y destacó las puertas de cooperación que abre el acuerdo que, antes de ser refrendado, deberá pasar por ambos congresos.

Dinamizar el Comercio Exterior: Consolida un canal bilateral de incentivos que facilitará el intercambio.

Mejorar la Competitividad: La potencial eliminación de barreras arancelarias y paraarancelarias impulsará al sector exportador argentino.

Atracción de Inversiones: Posiciona a Argentina como un destino atractivo, especialmente en sectores estratégicos.

Al mismo tiempo, la entidad que representa a las corporaciones norteamericanas con presencia en la Argentina, señaló que el texto anunciado es “coherente” con la actual reconfiguración global de las cadenas de valor, alineándose con tendencias promovidas por EE. UU. como el nearshoring y el friendshoring.

AmCham enfatizó que la competitividad relativa de Argentina, sumada a sus ventajas sectoriales, crea una oportunidad concreta para integrarse a estos nuevos flujos comerciales y de inversión, sirviendo como proveedor alternativo confiable.

