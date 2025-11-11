El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que se activó una parte del swap por u$s 20.000 millones para que Estados Unidos cobre las ganancias por su intervención en el mercado cambiario.

El funcionario estadounidense ratificó que su intervención en Argentina no fue un salvataje, porque estos no implican ganancias, y agregó que una parte “muy pequeña” de la línea de crédito se activó.

“Pusimos a disposición una línea de crédito. Se utilizó una pequeña cantidad, y hemos obtenido una ganancia”, dijo el funcionario en diálogo con MSNBC.

El comentario lleva claridad ante un mercado cambiario que esperaba definiciones sobre si Estados Unidos habría cobrado el excedente que generó con sus colocaciones en pesos en el Banco Central, y allanó las dudas sobre cómo Argentina habría pagado esa ganancia.

Las estimaciones del mercado ya daban por seguro que el swap se había activado, aunque no había confirmación oficial.

El funcionario fue consultado sobre cómo es que un “salvataje” a Argentina podría beneficiar a Estados Unidos.

En su respuesta, Bessent sostuvo que primero que nada no se trataba de un salvataje, porque en un salvataje no se gana dinero.

“Usamos nuestro balance financiero para estabilizar el Gobierno de uno de nuestros grandes aliados en América Latina durante unas elecciones”, explicó el funcionario de Donald Trump.

