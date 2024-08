Paro de colectivos en el AMBA: las empresas reducirán las frecuencias, ¿desde qué día se activa la medida?

Las cámaras empresarias de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) advirtieron este lunes por el riesgo de la normal comunidad de los servicios durante septiembre 2024 a raíz de la falta de acuerdo entre Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA) en cuatro ejes temáticos de desglose de subsidios.

Así lo indicaron a través de un comunicado conjunto la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).

De acuerdo a la misiva, desde la semana que viene (y a fin de evitar la parálisis total) se pondrá en marcha una reducción de los servicios en horarios nocturnos y fines de semana .



"Esta crisis no es nueva. Se agravó a la salida de la pandemia, y no logra recomponerse, por eso los usuarios perciben un servicio cada vez peor mientras paradójicamente pagan más. No hemos logrado comunicaciones eficaces con las autoridades, de manera de prever como garantizar los servicios el mes que viene ante eventuales quitas de subsidios que no sean compensadas con tarifa, ante la falta de acuerdo entre ellas" , apuntaron las compañías.

Durante el noveno mes de 2024 la Secretaría de Transporte de la Nación oficializará su salida vía financiación del boleto integrado de la Red SUBE.

"Ya nos comunicaron que eso se va a eliminar. El Gobierno lo va a eliminar y eso va a tener un impacto muy grande sobre la provincia de Buenos Aires y, puntualmente, sobre el bolsillo de los bonaerenses" , anticipó días atrás el jefe de ministros del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, en conferencia de prensa. De acuerdo a los cálculos preliminares, su interrupción implicará un traslado de costo de hasta el 40% al usuario que se sumará al incremento del 37% activo desde agosto.

Lejos de remediar el escenario, las firmas alegaron que la actualización "es un mecanismo que utiliza el regulador para ahorrar subsidios" , por lo que "no tiene impacto sobre las economías de las empresas".

"Entre Tarifa y Subsidios los operadores recibimos $ 862 promedio por viaje, lo cual lejos está de cubrirlas necesidades de inversión que demanda un sistema del tamaño del AMBA, con las responsabilidades civiles que ello conlleva" , signaron.