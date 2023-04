Para Juntos por el Cambio, el anuncio del Presidente no fue sorpresivo: qué cambia en adelante

Crónica de una baja anunciada. Así vieron desde la oposición el video que Alberto Fernández dio a conocer vía Twitter, anunciando que no peleará por la reelección. En Juntos por el Cambio aseguraron que jamás contemplaron la candidatura del actual jefe de Estado de allí que, al menos por ahora, no avizoran cambios en su estrategia ni discurso de cara a las elecciones 2023.

"No se bajó porque nunca se subió", dijo el jefe del bloque de la UCR en el Senado, Luis Naidenoff , en diálogo con este medio. Para el formoseño, la única fecha posible en la que el actual presidente podría haberse anotado para pelear por su reelección ya pasó: fue el 28 de diciembre . El Día de los Inocentes.

Es que para el radical, el actual jefe de Estado "decepcionó a todos, no tiene nada para exhibir" como para volver a pelear por la Presidencia. Al mismo tiempo planteó que "no pegó una, y que fue un inoperante en la gestión".

¿Cambia en algo el anuncio de Alberto Fernández dentro de JxC? "En nada", dicen desde el radicalismo. Coinciden en que la postulación del mandatario era una quimera. "Nunca estuvo en consideración", aseguró Naidenoff. De allí que no puede hacer una lectura sobre a cuál de los referentes de la oposición podría beneficiar -o perjudicar- el anuncio del mandatario.

Para el senador, con la decisión, Fernández no prolongará el síndrome del pato rengo. "Esa es una muletilla que se usa en política", respondió y remató: "Él es pato rengo desde el día en que asumió; el poder político real siempre lo ejerció Cristina Kirchner".

"El tipo no mide nada, no puede tener ningún impacto en Juntos por el Cambio", sintetizaron del radicalismo, apenas se conoció la noticia. "Nadie lo daba como candidato", agregó otra fuente. "No sé si vale la pena decir algo sobre lo obvio, ¿no?", dijo una tercera fuente.

"La noticia no mueve el amperímetro", resumió sin pelos en la lengua el presidente del bloque radical en Diputados, Mario Negri , en su cuenta de Twitter. Para el cordobés, "nadie en todo el país creyó por un segundo que Alberto Fernández tenía una mínima oportunidad electoral".

Y remató: "Un Presidente acorralado por la realidad y por el partido que preside decidió no buscar la reelección. Su gobierno está en un tobogán".

"La declinación de @alferdez es síntoma del absoluto fracaso que fue su gobierno", escribió el jefe de la bancada de JxC en el Senado, Alfredo Cornejo en Twitter. Y auguró: "Muy pronto, los argentinos tendremos un nuevo gobierno, que reconstruya la esperanza tras el desastre que están dejando".

El anuncio de Alberto Fernández: ¿Qué piensan en la Coalición Cívica?

"Es la triste realidad y su pésima administración del país lo que bajan al Presidente de la candidatura", dijo el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro , apenas se conoció la noticia de Fernández.

Al igual que Naidenoff, planteó: "El Presidente se baja de donde nunca estuvo. Quizás se podría subir donde tampoco nunca estuvo: a la altura de un jefe de Estado que ofrezca, al menos, algún plan para solucionar los problemas que día a día aquejan a los argentinos: inflación, pobreza, inseguridad. Sobre eso, seguimos sin novedades".

En diálogo con este medio, Ferraro planteó que" JxC debe enfocarse en ordenarse, fortalecer la unidad y amistad política". Y remarcó que es "imprescindible avanzar con el acuerdo programático".