Voto calificado, duelos mediáticos y la negociación paralela de Milei con los gobernadores

-"Yo no sé quiénes han sido los autores, no tienen tampoco por qué consultarme. (...) Yo sólo tengo que interpretar la norma y defenderla (...) Quienes han hecho la ley poco me preocupa. No lo sé", fue la primera respuesta del Procurador del Tesoro Rodolfo Barra al exministro de Justicia y nuevamente diputado nacional Martín Soria. En el debate por la ley ómnibus el rionegrino lo increpó respecto a la posibilidad de que estudios jurídicos privados hayan redactado esa norma que Javier Milei considera fundamental.

-"Con el respeto que me merece señor Procurador usted entiende que se genera un beneficio que hoy no existe en la ley, un beneficio que le estamos generando a alguien que redactó la ley y que nadie conoce. ¿A nadie le llama la atención? Estamos en la casa donde se redactan las leyes y nos están diciendo en la cara que nadie sabe quién la redactó. Un DNU de 340 artículos y una ley ómnibus de 940 más. Es raro señor Procurador", reprochó Soria.

-"Yo no lo sé, yo no lo sé" -lo interrumpió dos veces Barra que también fue ministro de Justicia y, entre otros cargos, juez de la Corte Suprema. Sin dudar desestimó la importancia de la autoría del DNU presidencial y del megaproyecto que avanza sobre todas las áreas del Estado nacional e incluso de las provincias.

Incrédulo, Soria repreguntó: "¿Pero alguien lo sabe?"

"Seguro que sí", recibió por toda respuesta.

Lo que se replicó en redes sociales fue ese intercambio y no las modificaciones a los procedimientos administrativos "que agravan de manera perjudicial la responsabilidad del Estado" según el diputado opositor.

El gran debate en torno a la ley ómnibus

Entre otros temas Soria apuntó a la duplicación de los plazos para que los particulares puedan demandar la nulidad de los actos administrativos -de 90 a 180 días- y la eliminación del derecho de indemnización al lucro cesante. "¿No cree que esté hecha a la medida de los grandes concesionarios, los grandes contratistas y los licenciatarios del Estado, no cree que es un gran negocio para estudios jurídicos?", insistió el diputado rionegrino.

"Los particulares van a tener 180 días para presentar sus escritos frente a 60 días que va a tener el cuerpo de abogados que usted está llamado a comandar", destacó Soria en un intercambio sólo para entendidos -y por lo tanto seguramente aburrido para el público general- sobre los artículos de la "Ley Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos".

El Congreso debate en comisiones la "Ley de Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos"

De no aprobarse esa ley, anunció el ministro de Economía Luis Caputo, el Gobierno aplicará medidas aún más duras para bajar el déficit y cumplir las metas en el marco del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Barra la defendió firmemente. Tampoco eso se viralizó.





Duelos mediáticos

El mismo impacto tuvo el cruce entre el excanciller Santiago Cafiero y José Luis Espert, presidente de la comisión de la estratégica comisión de Presupuesto. Lo que captó la atención, y sumó a la construcción del relato anticasta y antiperonismo, fue el reclamo por el uso de la palabra y no el contenido de lo que se discutía.

Incluso una parte importante de los seguidores del debate justificó que el presidente de la comisión silenciara el micrófono del diputado que se fue hasta al lado del economista para reprocharle su actitud.

La reflexión siempre es necesaria, más allá de las simpatías: ¿Cuál hubiera sido la reacción política, social y mediática si todo hubiera ocurrido a la inversa y Cafiero -de origen peronista- hubiera callado al liberal Espert? En este caso no hace falta imaginar la escena. El peronismo y el kirchnerismo lo hicieron. Está en los archivos más recientes.

Por otro lado, admitámoslo: la vara mide según el momento político -como muchas veces la Justicia- y nos entusiasma más el show que el contenido. ¿Ante cambios de tal magnitud, estamos bien informados? ¿ O los argentinos sólo nos quedamos con los títulos ?

Como en el reality de Gran Hermano los jugadores políticos saben las nuevas reglas y aprovechan los nuevos lenguajes. Lo hizo una vez más Milei retuiteando a los elogiadores de turno, que los tiene en cuantía, y poniendo el foco en sus canes y en la construcción de los caniles para recibirlos en Olivos. Insiste además en su más grande batalla: el presidencialismo y la República en los términos en que fue convencida está agotada y es necesaria "una revolución". Como dijo Barra, con la crisis no vale la Constitución.

Dice hoy Alejandro Poli Gonzalvo en una nota escrita para el diario La Nación:



El show continuó en las redes sociales. Una diputada de origen cartonera y representante del partido de Juan Grabois fue cuestionada por el hermano de un diputado nacional -Joaquín Benegas Lynch- por haber admitido que no había podido leer toda la ley. En X se preguntó como "esta mujer" -en referencia a Natalia Zaracho- llegó a ser electa diputada nacional. Y prácticamente pidió representación "calificada".

"Tanto talento y capacidad del sector privado suelto y disponible. A los que puedan, deben involucrarse para cambiar la política", reclamó mientras en paralelo la diputada Lilia Lemoine le decía "kirchnerista" al diputado socialista Esteban Paulón y se mofaba porque habló sobre la posibilidad de gestación de las personas travesti trans, un debate legislativamente saldado hace varios años.

Para entender el fenómeno Milei y el waiver discursivo hay que analizar los últimos ocho años de gobierno, tanto de Mauricio Macri como de Alberto Fernández. Para comprender cómo "esta mujer", Zaracho, es diputada nacional, no hay que olvidar el 2001 cuando en las asambleas de las plazas se gritaba "que se vayan todos", los bancos se protegían con fuertes persianas y los más postergados avanzaban públicamente hasta consolidarse como referentes políticos y sociales y darle voz a los desprotegidos en el debate público.

Así ocurrió con los responsables de comedores, los curas villeros, las cooperativas y, entre otros, los cartoneros o recicladores urbanos.

Otro "que se vayan todos"

El nuevo "que se vayan todos" lo expresa el voto a Javier Mieli. El Presidente concentró tanto hartazgo que tiene permitido avanzar por encima de las formas y las instituciones. Sobre el enojo calzó su temporaria legitimidad tanto que otros referentes sociales, como la macrista Margarita Barrientos, de Los Piletones, aguanta con paciencia a la espera de resultados mientras se incrementan drásticamente los comensales de sus merenderos.

El Presidente está convencido de poder avanzar con un DNU y una ley ómnibus por sobre un Congreso donde sólo tiene 38 diputados y 7 senadores. Así lo repite casi a diario. Este fin de semana volvió a increpar a los legisladores.

En el Congreso La Libertad Avanza sólo tiene 38 diputados y 7 senadores

En privado sin embargo sus ministros empiezan a analizar los pedidos de los gobernadores, los nuevos actores que imponen un mínimo margen de negociación y que ya consiguieron la marcha atrás con la ley de pesca y biocombustibles. También los opositores más amigables están abiertos al diálogo.

La presión de los gobernadores

Las diferentes ‘ligas' que se conformaron pesan tanto -o quizás más- que los planteos judiciales que en forma parcial tomaron algunos magistrados.

Cinco de los seis gobernadores de la Patagonia tuvieron el jueves una cumbre en Villa La Angostura y señalaron que la ley ómnibus, tal como está, no es constitucional. Algo parecido charló otra liga de gobernadores, la que nuclea a las distintas variantes de Juntos por el Cambio, con el ministro de Economía, Luis Caputo y el del Interior, Guillermo Francos.

Ninguno, tampoco los opositores, quemó las naves. Al decir de varios gobernadores están dispuestos a apoyar gran parte de las reformas a cambio de que no se afecten intereses estratégicos y económicos de las provincias.

Uno de los nuevos mandatarios le dijo a El Cronista que "hicimos planteos de las economías regionales sobre el impacto de las retenciones para que contemplen diferenciar el agregado de valor y el tema electoral porque obviamente estamos en contra de que le den más diputados a la provincia de Buenos Aires". Entre los más experimentados se mostró muy prudente Jorge Macri, que como la mayoría se conectó en forma remota y evitó afectar su imagen con declaraciones públicas.

Los patagónicos defienden la propiedad del agua y los hidrocarburos en la producción de energía, pero también resisten una reforma electoral que los dejaría en franca minoría parlamentaria respecto al resto de las provincias y que además le daría a Buenos Aires mucho más poder que el actual.

De los diez gobernadores de JXC sólo uno -Ignacio Torres de Chubut- integra el pelotón patagónico. Son ligas distintas con intereses parecidos.

Entre los del sur hay dos peronistas: el pampeano Sergio Ziliotto y el fueguino Gustavo Melella. El de Santa Cruz, Claudio Vidal, es sindicalista y representa a los petroleros que fueron los más beneficiados con la quita del impuesto a las Ganancias. Vidal no viajó a Villa la Angostura pero prometió firmar el documento conjunto. Pareció esta semana más proclive a negociar por la suya con el Presidente Milei a quien recibió el fin de semana en su escala hacia la Antártida.

El efecto China en la Patagonia rebelde

En redes sociales Vidal planteó que "nuestro país necesita dejar de lado las diferencias y construir hacia el futuro, pensando en el bienestar de la Patria y el pueblo". Y agregó que defenderá los intereses de los santacruceños. En ese sentido fue la reunión que, junto a su ministro de energía, Jaime Álvarez, tuvo con los representantes de la empresa china Gezhouba y de la argentina Eling que construyen dos represas sobre el río Santa Cruz. Milei -vía la canciller Diana Mondino- intentó un tibio acercamiento esta semana después de varios desencuentros.



El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, recibió a los empresarios chinos que construyen dos represas

Vidal está obligado a un riesgoso equilibrio. El gobierno de Mauricio Macri paró esas obras y los actuales roces nacionales con China serían un problema más para su administración.

Sus alfiles en el Congreso dieron señales contradictorias. Por un lado el senador José María Carambia, que representa a la Alianza por Santa Cruz junto a Natalia Gadano, indicó que "no es el momento para tener alguien que hace lo que quiere y si disentís se enoja" en referencia al Presidente. El exgobernador Sergio Acevedo, que asumió la banca que dejó Vidal en Diputados, rechazó de plano el DNU presidencial: "Bajo estas condiciones y bajo estos términos no puedo votar una norma con este alcance y con este contenido".

Todos, sin distinción, están incómodos. Más allá de los signos políticos necesitan plata y no les alcanza para sostener la gestión con los recortes obligados que hicieron imbuidos por el espíritu antidéficit que promueve Milei. Hasta los más kirchneristas admiten, comprenden y perdonan la urgencia de los mandatarios para negociar. Y cada cual atiende su juego.

Para aumentar sueldos tras la revuelta política, el riojano Ricardo Quintela pedirá imprimir su propia cuasimoneda, una medida de emergencia que no deja de analizar Axel Kicillof. El bonaerense también hace equilibrio, bajó su perfil pero se sube a los reclamos de los distintos sectores, impulsa por abajo a los heridos y coordina estrategias sin asumir un liderazgo más allá de su provincia para evitar ser foco de los hondazos libertarios.

El silencio de Cristina Kirchner y de Sergio Massa va en el mismo sentido. Como dice el refrán saben por diablos y por viejos sabuesos de la política que una parte importante de la sociedad banca el bisturí de Javier Milei, lo aplaude y lo justifica. Pablo Moyano -que con los más duros empujó el paro del 24- no les perdona ese silencio; otros entienden la estrategia y no faltan quienes están sumidos en el desconcierto.