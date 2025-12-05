PAMI confirmó cuáles son los hospitales exclusivos habilitados para sus afiliados durante diciembre de 2025. Estos centros cuentan con guardias activas las 24 horas y equipos especializados en la atención de personas mayores, por lo que resultan fundamentales para garantizar una cobertura médica integral en todo el país.

Además de acceder a los centros exclusivos, es posible consultar la cartilla médica completa desde la app Mi PAMI, que permite buscar servicios por profesional, especialidad, centro de salud o cercanía.

¿Quiénes pueden usar los hospitales exclusivos de PAMI en diciembre 2025?

PAMI confirmó que todos los afiliados activos pueden acceder a los hospitales propios sin necesidad de realizar trámites previos. Esto incluye consultas médicas, internaciones, estudios diagnósticos, guardias de urgencia y turnos programados.

La atención es 100% válida para jubilados, pensionados, personas con discapacidad y cualquier beneficiario registrado en la obra social.

¿Dónde están ubicados los hospitales exclusivos de PAMI?

Los hospitales propios de PAMI se encuentran distribuidos en distintas ciudades del país, con servicios completos y guardia permanente. Los centros confirmados para diciembre 2025 son los siguientes:

Hospital Bernardo Houssay (Mar del Plata)

El edificio central se encuentra en Juan B. Justo 1774 y sus consultorios externos en Fleming 98. Para poder conseguir turno, los pacientes pueden comunicarse al 0800-888-2100. También para Oncología y diagnóstico por imágenes al (0223) 499-1290.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA)

Su sede principal está ubicada en La Rioja 951 y sus consultorios externos CPP en Estados Unidos 3205. Para turnos es posible comunicarse al 0800-999-1100 o por la Web en turnos-hospitales.pami.org.ar

Policlínico PAMI I (Rosario)

Ubicado en Sarmiento 373, este centro cuenta con atención ambulatoria en Sarmiento 455/71. Los pacientes podrán tener sus turnos llamando al 0341-480-3520 / 0341-480-3509 o por la web en turnos-hospitales.pami.org.ar

Policlínico PAMI II (Rosario)

El Policlínico de PAMI en Rosario está ubicado en Olivé 1159. Este centro permite turnos presenciales de 7 a 13 hs o también por la web de la obra social.

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)

El Hospital del Bicentenario ubicado en Ituzaingó, en la calle Coronel Brandsen 2898, tiene consultorios externos y guardia 24h en Cnel. José Segundo Roca 1400. Los interesados podrán obtener turno al 11-2120-9600 (int. 111) o presencial

Hospital PAMI (Hurlingham)

Ubicado en General O’Brien 480, el Hospital PAMI de Hurlingham cuenta reservación de turnos llamando al 011 4088-5573

Clínica PAMI (Lanús)

La Clínica PAMI de Lanús se encuentra en Flores de Estrada 5248. Ofrece turnos llamando al telefono 011 4239-7400.

¿Cómo consultar la cartilla médica desde la app Mi PAMI?

PAMI recordó que todos los establecimientos exclusivos pueden visualizarse en la aplicación oficial Mi PAMI, disponible para Android y Apple.

Para ingresar, el afiliado solo necesita su número de CUIL y una contraseña personal. Dentro del menú “Cartilla Médica”, se pueden buscar servicios:

Por especialidad médica

Por nombre de profesional

Por centro de salud

Por cercanía

La cartilla también permite consultar dónde atenderse en caso de viaje dentro del país, las farmacias disponibles, los puntos de vacunación, ópticas habilitadas y los números de contacto para solicitar traslados de urgencia.