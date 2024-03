Otro gremio de la CGT va al paro: cuál es y por qué tomaron la medida

El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), dirigido por José Luis Lingeri y su comisión directiva, convocó un paro de 24 horas para el siguiente lunes 11 de marzo a consecuencia de los despidos de 300 empleados en Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) .

A través de un extenso comunicado, el sindicato comunicó que, desde que asumieron las nuevas autoridades, presentaron un "plan integral" para equilibrar la empresa y proteger los empleos, pero no han recibido respuesta de parte del gobierno de Javier Milei .

"Ante la falta de respuesta hasta la fecha y frente a la acción intempestiva de despidos y acciones intimidatorias a los compañeros y compañeras, durante la asamblea el gremio llamó a un paro por 24 horas a realizarse el dia lunes 11 de marzo, dejando en funcionamiento sólo las guardias mínimas", indicaron.

El secretario general afirmó que la decisiones del Poder Ejecutivo buscan "destruir la columna vertebral que históricamente fue el movimiento obrero" y resaltó la falta de voluntad de diálogo por parte del presidente de la nación.

Entre otras menciones, denunciaron que desde la asunción de Milei hasta la fecha no han recibido transferencias del Tesoro para cubrir gastos operativos, lo que ha llevado a la paralización de sus obras en curso.

Palacio de AySA

La Privatización de AySA

En su habitual conferencia de prensa, el vocero de la presidencia Manuel Adorni contó que el Gobierno Nacional evalúa avanzar en la privatización de la empresa de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) y planteó el recorte forma parte de "una puesta en valor".

En la misma línea, aclaró: "Esto lo vas a ver no solo en AySA, sino en un montón de empresas que, independientemente de que se privaticen o no, todas se van a tratar de sanear y que el contribuyente deje de sostener cosas que no debe sostener".

La posibilidad de que la CGT haga otro paro

Héctor Daer, cosecretario general de la CGT, advirtió sobre el impacto de las medidas del presidente Javier Milei en la población. Afirmó que "si este es el rumbo, no va a mejorar nada" y destacó que se está generando todas las condiciones para una "nueva medida" de fuerza de la Confederación.

Anteriormente, la CGT realizó un paro general el pasado miércoles 24 de enero de este año y fue el primero contra el gobierno actual con el foco puesto en el rechazo al DNU y la Ley Ómnibus .