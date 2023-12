Ofelia Fernández se despidió de su cargo y apuntó contra los legisladores de Milei: "Ahora yo les pago el sueldo"

Este miércoles juraron los 30 nuevos legisladores en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ofelia Fernández se despidió de su banca a través de redes sociales y apuntó contra los ingresantes de La Libertad Avanza.

Ofelia Fernández repasó sus cuatro años en la Legislatura a través de un video de cinco minutos que comienza con la controversia que generó su llegada a la política y concluye con un saludo de despedida en tono humorístico.

La dirigente se transformó en la diputada más joven de Latinoamérica en diciembre de 2019 cuando asumió el cargo y dijo que nunca imaginó que "a los 19 años iba a llegar".

La despedida de Ofelia Fernández

FIN DEL MANDATO — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) December 6, 2023

"Hace cuatro años asumí como legisladora y finalmente terminé mi mandato, así que quería repasar un poquito", expresó en el video de despedida.

En el video se muestran distintas intervenciones durante las sesiones en el Poder Legislativo de la Ciudad. También hizo una crítica en relación a los proyectos que presentó: "no querían tratar", declaró Ofelia.

"En el medio, me exigieron como ninguno de los 59 legisladores restantes", recordó. Además, respondió a los ataques que recibió a través de Twitter durante su gestión.

"Muchas de las cuentas que me bardeaban incansablemente por Twitter, sin nombre y apellido, ahora son diputados y diputadas por el señor Javier Milei, ahora yo les pago el sueldo, así que cuiden a la Argentina", arremetió Ofelia Fernández.



"A los que me votaron en aquel entonces, a los compañeros y compañeras de siempre quiero decirles muchas gracias, y a algunos de los demás, prepárense porque a partir de ahora no me pueden correr con nada", manifestó.

"Si les molestaba que entre a la política con 19 años, los tengo que corregir, yo entré con 13 años a la militancia política. Eso es lo importante y eso es para siempre. Recién arranco, así que nos estamos viendo", concluyó.