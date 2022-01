Ofelia Fernández no perdonó al marido de Pampita: "Al menos me conocen el nombre y apellido"

La legisladora porteña Ofelia Fernández (Frente de Todos) salió al cruce de su par de Juntos por el Cambio, Roberto García Moritán, quien había acusado a la joven buscar "un negocio" en la política.

Las palabras de Fernández, publicadas en su cuenta de Twitter, fueron una respuesta a las afirmaciones que hizo García Moritán en una entrevista ofrecida al diario Clarín.

El empresario gastronómico, quien se hizo conocido por casarse con la modelo "Pampita" y luego se unió a las filas de Ricardo López Murphy para incursionar en política, dijo que Ofelia Fernández "está atrapada en un sistema que no tiene salida" y "quizás nunca pueda ser otra cosa".

Pese a las críticas que comenzaron a surgir en las redes sociales, García Moritán redobló la apuesta con una publicación en su cuenta de Twitter.

"Hay una enorme parte de la clase política argentina que entiende el Estado como un negocio y solo piensa en perpetuarlo. Nunca trabajaron en el sector privado, no entienden cómo funciona. La política necesita más representantes de la gente de laburo, compromiso y esfuerzo", escribió.

Fernández le respondió esta tarde también a través de las redes sociales. "jjajajaja a mi al menos me conocen el nombre y apellido..." , escribió junto a una imagen que reproducía los dichos del legislador.

Y agregó: "A los dos nos dieron trabajo votándonos, ponete con eso en vez de pasear por los medios de comunicación queriendo robarme relevancia. Yo no busco negocios, tengo convicciones".

