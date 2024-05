Avanza un nuevo esquema de PPP en Vaca Muerta y buscan provincializar dos rutas clave con ayuda privada

Las gobernaciones de Neuquén y Río Negro ya acordaron que avanzarán con las provincializaciones de las rutas nacionales 22 y 151, claves en la movilidad para la producción de Vaca Muerta . Una de las alternativas para costear el mantenimiento es la de un esquema de participación público-privado (similar al PPP) que tenga los aportes de empresas que operan en las cuencas, dado que la administración nacional de Javier Milei ha reducido las partidas para obras públicas casi a cero.

En rigor, el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck confirmó días atrás que trabaja con su par de Neuquén Rolando Figueroa para consensuar una propuesta y llevarla al Gobierno nacional a los fines de trasladar las competencias de esas rutas. Lo hizo durante un acto en donde comunicó que se tratará de una gestión con financiamiento mixto, en parte proveniente del nuevo sistema de peajes de las rutas que van hacia Vaca Muerta.

"Estamos convencidos, las dos provincias, que lo mejor es que sean rionegrinos y neuquinos quienes administren nuestras propias rutas, porque está claro que los gobiernos centrales no entienden la importancia que tienen para nosotros y tampoco le prestan atención" , agregó Weretilneck en referencia a la gestión libertaria y a las anteriores.





La parálisis de la obra pública y la advertencia de Milei

Datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) correspondientes al primer trimestre del año revelan que la Secretaría de Obras Públicas de la Nación solo ejecutó el 0,9% del gasto asignado para este año, siendo el área que menos presupuesto ha gastado en toda la Administración Pública Nacional. Se trata de una jurisdicción que se encuentra prácticamente paralizada por decisión del presidente Javier Milei .

El jefe de Estado reiteró su disposición de no priorizar las ejecuciones en obra pública para los próximos meses. "Ha sido un escándalo de corrupción. Nosotros no creemos que las grandes obras de infraestructura las tenga que hacer el Estado", dijo en una reciente entrevista concedida a LN+. El marco conceptual de Milei es que la obra pública no genera actividad porque estas se financian a través de impuestos que están siendo malogrados y podrían aplicarse en otro lugar de la economía.

El Presidente ya señaló que no está dispuesto a priorizar los esquemas de obra pública.

A esta limitación se le suma el recorte de las transferencias discrecionales a las provincias: hasta enero, Río Negro no recibió un solo peso y Neuquén tuvo una variación del -98% respecto al mismo mes del año pasado . La disminución de recursos que sufrieron las provincias también mantiene correlato con la baja real de la coparticipación producto de la reforma de Ganancias impulsada por Sergio Massa el año pasado.

En su discurso en la Fundación Libertad, Milei hizo un llamado a los gobernadores para que recorten sus propios gastos a los fines de hacer frente al cierre de canilla de parte de Nación.





La iniciativa de Figueroa y Weretilneck para las rutas nacionales

Son varios los distritos que ante la falta de mantenimiento de las rutas nacionales comenzaron a planificar alternativas: semanas atrás, El Cronista anotició sobre la búsqueda de fondeo privado que busca el gobernador Maximiliano Pullaro para mantener las rutas clave para el traslado de granos y otros productos a los puertos provinciales, el cual todavía está en ciernes y no tiene la debida autorización de Nación.

"Tenemos rutas nacionales que no están siendo mantenidas y queremos que nos den un acuerdo por determinada cantidad de años para mantenimiento, concesión y establecer peajes", afirmó Figueroa durante un evento corporativo. Weretilneck, por su parte, dijo que "tener una ruta nacional en el vigente contexto nos atrasa a todos. Podemos plantear un esquema nuevo con un financiamiento".



En el caso de Neuquén y Río Negro, las rutas 22 y 151 son arterias clave que tienen una importancia mayúscula para la entrada y salida de Vaca Muerta. El deterioro de estas vías es mayor que otras por el mal estado estructural que tienen las mismas y la frecuencia de vehículos de gran porte que trasladan material a las cuencas hidrocarburíferas.

Las Rutas Nacionales 22 y 151; y la Ruta Provincial 8; algunas de las más miradas por las empresas de Vaca Muerta. (Captura)

"El estado de las rutas es pésimo. No hay más accidentes porque solo Dios ayuda", describe un operario de la cuenca. Ante la falta de mantenimiento, desde el municipio de Catriel tuvieron que asistir con obras de bacheos en la Ruta 151, dado que comenzaba a traer serios problemas logísticos para los transportistas que circulan por ahí.

Desde Casa Rosada comentan que cualquier tipo de iniciativa que signifique relegar responsabilidades en materia de obra pública tiene probabilidades de ser aceptadas . La decisión del Gobierno es finalizar proyectos que tengan alrededor del 80% de su avance físico; las demás, por el momento, no serán prioridad.

Un primer sondeo se dio dos semanas atrás en una de las dependencias que el Ministerio del Interior tiene a pocas cuadras de la Casa Rosada: allí se reunieron el ministro de Obras de Río Negro, Alejandro Echarren con el secretario de Provincias y Municipios de la Nación, Javier Milano Rodríguez. Los resultados de ese encuentro no trajeron mayores certezas.

El proyecto de provincialización de las rutas todavía no tiene mayores precisiones. En esta primera instancia, los ministerios de Obras Públicas de ambas provincias están preparando la documentación con las fiscalías de Estado. Pero la propuesta concreta no fue acercada de manera formal ni al Gobierno nacional ni a las empresas de la cuenca, de las que se supone que deberá provenir una parte del financiamiento .

Dos de las compañías hidrocarburíferas más importantes que operan en Vaca Muerta comentaron a El Cronista que no hubo ningún contacto formal al respecto. "El tema vial es clave porque necesita que de una vez por todas la infraestructura acompañe el crecimiento que está teniendo Vaca Muerta en su producción", dice una fuente autorizada de una de estas empresas.

Desde ese sector todavía existe cierta expectativa sobre cuál será la propuesta de los gobernadores. Reconocen que se precisa un sistema de caminos robusto para aumentar la capacidad productiva de Vaca Muerta, pero marcan que el apoyo existirá en función del contenido del proyecto. "Rolo [Figueroa] va a buscar un apoyo importante de las petroleras", dicen desde el sector ante la tardanza que podría llevar la búsqueda de créditos externos.

Hay puntos clave que también resultan importantes para el sector y que consideran que son menos atendidas por los gobernadores, y es que hay rutas provinciales que están en igual o peor estado que las nacionales. Un ejemplo es la Ruta Provincial 8, que es utilizada por Vista, YPF, Phoenix, PAE y sus respectivas contratistas; y que según marcan desde el sector "tiene más accidentes que la 22 y 151 juntas". Esto funciona como un componente que es mirado muy de cerca desde las empresas.

Otros ejemplos de deterioro que son marcadas desde las empresas son la Ruta Provincial 6 y la 65, en particular el segmento de Paso Córdoba

A diferencia de las rutas nacionales, el cobro del peaje en el camino a Vaca Muerta sí es un aspecto que ya cuenta con el consenso de la industria hidrocarburífera. Esta tendrá un valor variable en función del vehículo y estará direccionado para mantener estas rutas.