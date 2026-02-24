Según el último relevamiento del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), basado en datos de la Bolsa de Cereales, el sector generó, en enero, un total de u$s 4088 millones durante el primer mes del año, a partir de un salto interanual de de 17,6%. Esta cifra representa un incremento de u$s 613 millones respecto a enero de 2025, consolidando una tendencia positiva en el aporte de divisas a la economía. A la par, los complejos de Trigo, Girasol y Cebada se posicionaron como los pilares fundamentales que sostuvieron el aumento mensual. El salto se dio en un momento clave por la caída en soja del 5% y de maíz un 40% que pudo ser compensada con cultivos no tradicionales, con menor volumen histórico que reflejaron gran dinamismo. Se trata del Sector Tabacalero que creció un 271%, el de Alfalfa que registró un aumento del 233% y el girasol que escaló un 173%. A pesar de los buenos números en volumen y valor, el análisis del CAA pone la lupa sobre las variables macroeconómicas. El Tipo de Cambio Real Multilateral (BCRA) experimentó una caída del 1% respecto a diciembre, aunque todavía se mantiene un 5% por encima del promedio alcanzado en 2025. La competitividad también se vio afectada por la fluctuación de las monedas de los principales socios comerciales. Se registraron caídas frente a la Eurozona de 3% y de la India de 4%. Desde el Consejo Agroindustrial refuerzan la necesidad de sostener políticas que promuevan la inserción internacional. La variabilidad cambiaria frente a mercados estratégicos obliga a los complejos exportadores a optimizar sus estructuras de costos para no perder terreno en un escenario global cada vez más volátil.