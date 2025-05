Acceso restringido, faltas y evaluaciones para los periodistas en Casa Rosada

El Gobierno de Javier Milei dio a conocer hoy en el Boletín Oficial una resolución para regular la función de los periodistas acreditados en la Casa Rosada en pos de "garantizar el adecuado ejercicio de la labor periodística", según expresa la normativa. Partidos políticos, gremios y otros dirigentes presentaron una declaración en repudio del nuevo régimen: cuál es el criterio y cómo afecta la libertad de prensa .

La medida, oficializada a través de la resolución 1319/2025, había sido anticipada hace meses por el vocero presidencial, Manuel Adorni. Desde el área de Comunicación, además, hubo acercamientos durante las últimas semanas con los acreditados para alertar sobre cuáles iban a ser los nuevos parámetros.

Algunos advirtieron que su trabajo no estaba garantizado : las repercusiones se manifestarán en un mes, cuando vence el plazo para presentar la documentación requerida por los medios.

"Normas de convivencia"

Actualmente hay 80 acreditados y más de 50 permanentes: ahora la capacidad de reduce a 25 puestos físicos en la Sala de Periodistas "Decano Roberto Di Sandro" y 36 para la Sala de Conferencias, la cual también tendrá su propia normativa de convivencia. Esta incluye un código de vestimenta "formal", la imposibilidad de entrar una vez que ya haya comenzado, evitar acercarse al área donde se ubique el conferencista y la autorización de la repregunta.

"Se facilitará un micrófono a efectos de formular la pregunta, el cual deberá ser devuelto concluida la formulación de la misma . En el supuesto de habilitarse una nueva intervención, el micrófono será entregado nuevamente", dice la resolución.

También introduce un sistema de amonestaciones o "faltas", que pueden culminar en la revocación de la acreditación del periodista. "Incurrir en dos o más faltas graves a las condiciones de acceso y normas de convivencia podrá ser considerado causal suficiente para la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada". Esto también puede resultar de "registrarse una conducta indecorosa o temeraria por parte de los acreditados".

A su vez, se pedirá el uso obligatorio de una credencial -hasta ahora, los periodistas entran y salen solamente a través una huella digital- que deberá ser exhibida "en todo momento" para poder permanecer y circular en la Casa Rosada. Dicha circulación ahora también será limitada.





Periodismo entre cuatro paredes

"Se autoriza únicamente la circulación transitoria por las áreas comunes que sean estrictamente necesarias e indispensables , con el solo fin de trasladarse desde los puntos habilitados de ingreso y hasta los espacios habilitados para la realización de eventos o actividades periodísticas ", expresa la resolución.

De esta manera, el "pasilleo" que permite a los periodistas registrar quiénes entran y salen de la Casa Rosada, quiénes se reúnen y poder encontrarse a funcionarios o asesores quedará prohibido: se trata de la esencia de la práctica periodística de un acreditado.

En el Gobierno a más de uno le escandalizó que los periodistas tengan habilitado circular libremente por toda la Casa Rosada -la única ala prohibida es la de Presidencia-. La restricción comenzó con la presencia de Casa Militar en ciertos despachos concurridos para que los periodistas no puedan hacer "guardia" sentados -actualmente solo se les llama la atención cada vez que se sientan en las escaleras-. Esto se dio luego de que se volviera una práctica recurrente sentarse con la computadora a escribir directamente en los pasillos.

"En la Casa Blanca esto no lo podés hacer" , es la justificación que lanzó más de uno, explicando que en Estados Unidos los periodistas no salen de la Sala de Prensa pero compensan con reuniones en off con las fuentes.

No es la primera vez que sucede: por orden del Gobierno, en el Congreso se le han restringido los palcos a la prensa acreditada y su habitual libre circulación cuando se trata de la visita del Presidente, como fue la presentación del Presupuesto y la apertura de sesiones ordinarias de este año.

Evaluación y puntaje

Con todo, también habrá un criterio para solicitar acreditaciones y se le pedirá a los medios de comunicación una declaración de medición de audiencia y el alcance del medio, respaldada por "métricas verificables" (a modo de ejemplo exponen IBOPE, Google Analytics).

"Una vez concluido el plazo de recepción de solicitudes, la Autoridad de Aplicación procederá a su evaluación, pudiendo considerar (...) la modalidad de acreditación solicitada (anual o eventual), el alcance territorial del medio, la audiencia debidamente documentada, los antecedentes de especialización del medio o de los profesionales autorizados en la temática institucional, así como la disponibilidad operativa de espacios y demás documentación presentada", expresa.

Estará a cargo de la subsecretaría de Prensa que comanda Javier Lanari, quien firmó los anexos que detallan toda la reglamentación. También se exigirá que en la solicitud se deje una "constancia que acredite la existencia y vigencia de la vinculación, relación de dependencia u otra, entre el medio solicitante y los profesionales ".

La evaluación tendrá puntaje: el alcance numérico de la audiencia vale 5; la interacción (retención, comentarios) vale 10; la especialización 15; la cobertura previa, documentación formal completa y trayectoria profesional (pedirán el CV de los periodistas) valdrá 10; la firma de la DDJJ vale 5; y del total de 70 puntos se requerirán 35 para entrar en el umbral mínimo de admisibilidad.

Uno de los puntos más importantes de la normativa es que, al final de todo, se establece que "en caso de puntajes bajos, se podrá presentar una solicitud de revisión con documentación complementaria". Es decir, al final se tendrán en cuenta casos particulares.