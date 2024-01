La advertencia del Gurú del blue para los que ahorran en dólares: "No va a..."

En un marco de aumento de la brecha cambiaria, dólar blue al alza y poca recaudación del agro, el analista financiero de la consultora SDS, Salvador Di Stefano, compartió su propuesta para que el Gobierno recaude más y analizó el panorama cambiario para los próximos meses.

En esta línea, hizo énfasis en la importancia de la ley ómnibus y se lamentó por la quita del capítulo fiscal del proyecto ya que, pese a que proponía una suba de retenciones con la que él no concuerda, cree que es importante que el Congreso tenga un debate sobre los derechos de exportación que pesan sobre el agro.

Además, también se refirió a la posibilidad de que el dólar blue siga aumentando y propuso alternativas de inversión para un año en el que se proyecta nuevamente una alta inflación: su análisis completo.

"No va a aumentar el dólar": el análisis del Gurú del blue para 2024

Respecto al escenario cambiario para 2024, el 'Gurú del blue', Salvador Di Stefano, se refirió a la necesidad de "cambiar el chip" con la llegada de Javier Milei al poder, ya que esto supone un panorama distinto al de años anteriores.

"En la época de [Sergio] Massa teníamos el 'Plan Platita', y en la época de Milei tenemos el plan 'No hay plata'", contrastó el analista. ¿Qué significa esto? "El 'Plan Platita' era emisión monetaria a destajo, por eso muchos analistas económicos decían 'va a aumentar el dólar', entre los cuales me incluía yo, ¿por qué? Porque si emitís mucha moneda, estás depreciando su valor y generando inflación, por lo que va a subir el dólar", se explicó.

"Este presidente no te emite, te dice que no hay plata, te dice que te va a llevar a restricción presupuestaria, por lo cual no va a aumentar el dólar".

En realidad, Di Stefano aclara que, no es que el blue no va a seguir subiendo, sino que se espera que lo haga por debajo de la tasa de inflación proyectada para el 2024 por los especialistas.

"Cualquier analista pronostica que la inflación va a aumentar este año entre un 250 % y un 300 %, y yo no veo al dólar a fin de año a 3600 pesos", señaló. Por ende, "el que tenga dólar no se va a poder cubrir de la alta inflación que va a tener la Argentina".

Es por esto que instó a los argentinos con dólares ahorrados a invertirlos en la Argentina y apostar al crecimiento nacional: "Si no va a aumentar el dólar, ¿qué hacen los argentinos con u$s 200 mil millones guardados en la caja de seguridad? hay que invertir, hay que buscar algo que los multiplique", recomendó.

"Si no te querés comprar cosas hay un plazo fijo UVA, que ajusta por inflación y lo podés hacer hasta 5 millones de pesos, también bonos en pesos que ajustan por CER, te van a dar más que el dólar ", propuso en esta línea.



Para cerrar, instó a quienes hacen negocios en el país a "cambiar el chip" y modificar su forma de hacer negocios: "Si seguís haciendo negocio pensando que está el kirchnerismo te vas a fundir, porque el dólar va a aumentar menos que la inflación, entonces hay que cambiar el formato de hacer negocio", concluyó.

¿Cuándo va a bajar la brecha cambiaria? la influencia del agro, según Salvador Di Stefano

Con un dólar blue a más de $ 1200 y un crawling peg del 2% para el dólar oficial que hoy lo posiciona en $ 845 para la venta, la brecha entre ambas divisas se encuentra en torno al 45%, uno de sus valores más altos desde la devaluación llevada a cabo en diciembre por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Tal como señala el analista financiero Salvador Di Stefano, el crecimiento de esta brecha -responsable de buena parte de las distorsiones en la economía argentina- puede explicarse por la influencia del agro.

Según el especialista que asesora al sector, "estaba más cantado que el tango Caminito que entre enero, febrero y marzo la brecha se iba a agrandar", ya que actualmente "no entran los dólares" .

"En Argentina, el único que pone los dólares arriba a la mesa es el campo, ¿y el campo cuando levanta la cosecha? abril, mayo y junio", repasó. Por ende, aseveró que "hasta que no entren los dólares del campo, la brecha no va a bajar".

Cabe señalar que, en busca de alcanzar el déficit cero a fines del 2024, Luis Caputo incluyó en la Ley ómnibus una serie de medidas fiscales que suponían aumentos impositivos, incluyendo subas de retenciones al agro, para alimentar las arcas estatales.

Sin embargo, este punto fue uno de los más resistidos tanto por el sector como por legisladores opositores, razón por la que tanto la suba de retenciones como otras propuestas del llamado 'capítulo fiscal' del proyecto se eliminaron y serán tratadas más adelante en sesiones ordinarias.

Además de la suba de retenciones, esto incluía un proyecto de blanqueo, de moratoria, un adelanto de bienes personales y cambios en la fórmula previsional. Además, también se descartó tratar en esta instancia la nueva Ley del Impuesto a las Ganancias presentada por Javier Milei la semana pasada.

Es preciso cuidar al agro y "seducir al hombre de campo" con una propuesta más amigable.

Frente a este panorama, Di Stefano asegura que, luego del primer trimestre, incluso sin la suba de retenciones el Banco Central podrá reforzar su posición en dólares gracias a la recaudación del agro. Sin embargo, el analista cree que es preciso cuidar al sector y "seducir al hombre de campo" con una propuesta más amigable.

"El dinamizador de este plan económico es el campo y, si Milei no lo pone como prioridad, va a seguir teniendo brecha", enfatizó el especialista. Y se explicó: "Hoy el hombre de campo tiene muy malos precios, ¿y que hace el hombre de campo cuando no le satisface el precio o el tipo de cambio? retiene".

Es por esto que Di Stefano cree que es esencial cambiar de estrategia respecto a las retenciones al agro: en vez de subirlas, es preciso bajarlas para movilizar más liquidación de dólares del sector y crecimiento.

"Lo que tendría que haber hecho el Gobierno como plan era bajar las retenciones del trigo y el maíz del 12 % al 7 % y de la soja del 33 % al 25 %", propuso.

"Ahí vas a ver como todo el mundo te liquida: en este caso, el Gobierno se hace de los dólares, se hace fuerte con esos dólares, baja la inflación y potencia el crecimiento", concluyó.