No es el campo: la "gallina de los huevos de oro" que le daría u$s 10.000 a Milei en 2025

El economista Fernando Marull analizó el panorama de la Argentina al iniciar el 2025 y destacó una recuperación. En ese sentido, se refirió a un sector que aumentó los ingresos e incluso ubicó como "competidor" del campo en cuanto a la generación de dólares: el rubro energético, de la mano de Vaca Muerta.

"Va a aportar u$s 10.000 millones por año", expresó. Además, se refirió al cepo al dólar, que el Gobierno de Javier Milei anticipó que eliminará, y consideró que se lo irá "desmantelando de a poco", no de un día para el otro. Qué dijo sobre los salarios y la inflación.

"Un jugador que trae dólares": la estimación del economista más escuchado sobre Vaca Muerta

En relación con la liquidación de dólares y la recuperación de la economía argentina, Marull aseguró que, además del campo, el sector energético hará la diferencia.

"El Banco Central (BCRA) compra reservas porque el agro está liquidando desde hace seis meses, las importaciones no han volado, y la energía está aportando", puntualizó en diálogo con Radio Rivadavia. "Vaca Muerta ahora es un jugador que trae dólares, los petroleros de Vaca Muerta son la competencia del campo. Van a aportar u$s 10.000 millones por año . Estás en casi 800 mil barriles por día y vamos a ir a un millón", detalló.

En esa línea, consideró que el país "volvió a la normalidad en el tema importaciones y exportaciones", y opinó sobre el atraso cambiario.

"Hoy el dólar está en niveles más abajo que el promedio histórico. Un poco atrasado en ese sentido. Por eso todavía mantienen ciertas restricciones", indicó Marull. " El cepo se va a ir desmantelando de a poco . Venimos de cinco años de cepo, de un día para el otro no se puede sacar", remarcó.

Sin embargo, aclaró que no considera "nocivo" a este atraso. "Si hubiera un nivel de atraso tan grande, los exportadores no liquidarían. No hay tampoco un boom de importaciones", enumeró.

"El BCRA no paró de comprar dólares en los últimos meses. Hoy las importaciones no tienen cepo", agregó en relación con el mercado cambiario.

El superávit fiscal y la recuperación del salario

En su análisis, el economista también destacó como favorable en distintos aspectos el superávit fiscal logrado por el Gobierno.

"Si hay síntomas de crisis globales, tener superávit fiscal o ahorro fiscal, te para mejor frente a otros países ", explicó al hacer referencia las recientes declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo, al celebrar ventajas que le puede dar al país la situación fiscal.

En este contexto, repasó las medidas tomadas desde el año pasado y el impacto en los hogares y los salarios. "El primer semestre de 2024 fue muy malo, el segundo recuperó gran parte. Hay sectores que todavía no recuperaron, como los informales y empleados públicos", expresó Marull.

"Mi lectura es que el salario le va a ir ganando a la inflación. Enero va a ser 2,3% la inflación, según estimamos. Vamos a ir a 1,9% en febrero y las paritarias vienen, en promedio, en 2%", apuntó.