Después de postergar el anuncio una semana por detalles legales el Gobierno nacional tiene todo listo para presentar en las próximas horas las medidas con las que buscará poner en circulación los dólares que los argentinos tienen "bajo el colchón".

En las últimas horas, el ministro Luis Caputo confirmó que la iniciativa forma parte de un cambio de régimen y negó rotundamente que se trate de una nueva etapa de blanqueo.

"Esto no tiene que ver con un blanqueo ni con montos de 100 mil dólares, como se viene diciendo. Vamos a hacer algo mucho más profundo: es un cambio de régimen", afirmó.

"Nos acostumbramos a regular para la excepción, asumimos que el 99% de los ciudadanos son delincuentes y no es así. No puede ser que todos quieran regular todo, los bancos, las inmobiliarias, las escribanías, los consorcios, el registro automotor, la gente se harta", manifestó durante su participación en la AmCham 2025.

El ministro, que repitió que la intención del Ejecutivo es "ganar formalidad pero de la buena, sin volver loca a la gente", evitó dar detalles de una iniciativa que muchos tributaristas califican de positiva.

Uno de ellos es César Litvin, quien se adelantó al anuncio oficial y señaló las tres propuestas que el Gobierno podría incluir para incentivar a poner los billetes en circulación.

No es blanqueo: cuáles son las tres propuestas que el Gobierno podría poner en marcha para los dólares no declarados

"Deberían darse tres situaciones muy claras para que esto se haga bien, la intención es buena porque permite darle masa muscular a la actividad económica, porque es un dinero ocioso que guardado no le rinde nada a nadie, ni al ahorrista", explicó el especialista, quien remarcó los tres pasos que se deben garantizar para que la medida tenga éxito.

"En primer lugar tiene que haber una desregulación del sistema de información de la intimidad económica que tiene un ciudadano de a pie. Hoy ARCA tiene información que le permite cotejar con los ingresos declarados. Hay que desreglar ese panoptismo fiscal", reclamó.

Como el aspecto tributario no puede ser reformado por DNU, Litvin indicó que es necesaria una ley que modifique aspectos de otras normativas.

"Si quiero dar seguridad jurídica a mediano y largo plazo necesito una ley que deje sin efecto la ley de procedimiento tributario, que presume ingresos no declarados los casos donde no se puede justificar la compra de un bien o el nivel de vida", apuntó.

Y agregó: "Y también hay que modificar la ley penal cambiaria para aquel que fue comprar dólares, donde sea que haya podido comprar porque el oficial no estaba disponible, no tenga una infracción, y la ley penal tributaria que reprime la evasión por mas de un millón y medio de pesos por año, una cifra licuada por la inflación que no se modifica hace años".

"El marco de seguridad jurídica lo dan estos tres aspectos, desregular información, modificar leyes y garantizar la estabilidad fiscal, que aquel que exterioriza la compra de un inmueble con dólares sin declarar sepa que después no va a pagar muchos impuestos, que no pase lo que pasó con el blanqueo de Macri, que cuando cambio el Gobierno se generó un tributo exorbitante que hizo que mucha gente se vaya a Uruguay", concluyó.