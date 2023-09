Nafta: las petroleras acusan precios atrasados, ¿aguanta el congelamiento?

Los precios de la nafta y el gasoil acumulan un atraso promedio cercano al 40% respecto a la "paridad" internacional . Los combustibles ya venían corriendo por debajo de la inflación y la devaluación administrada del peso (crawling peg), y la suba del dólar mayorista a $ 350 el 14 de agosto disparó aún más la brecha, que se ampliará hasta el 31 de octubre por el congelamiento, producto del acuerdo entre el Gobierno y las empresas. La imagen y las inversiones futuras de Vaca Muerta están en juego.

El cálculo de retraso de los precios de los combustibles líquidos que se venden en las estaciones de servicio lo realizó un importante ejecutivo de una refinadora, en diálogo con El Cronista. La brecha, en momentos en que el valor internacional del petróleo crudo Brent supera los 90 dólares por barril, genera inquietud en las petroleras, pero más preocupación provoca una posible escasez en los surtidores .

La brecha tiene tres caras. El petróleo crudo, que en el mundo se comercializa a 92 dólares por barril, en la Argentina las productoras se lo venden a las refinadoras a u$s 56 .

Aguas abajo de la cadena, un litro de nafta súper cuesta en las estaciones de YPF en la Ciudad de Buenos Aires (la referencia) $ 240,50, equivalentes a 68 centavos de dólar oficial o cerca de u$s 0,33 al paralelo; el promedio histórico es de u$s 1.

Los precios de los combustibles

Como consecuencia, para mantener a flote sus finanzas, las compañías decidieron invertir la ecuación de precios y encarecieron el canal mayorista, entre 15% y 20%. Por eso, las estaciones de servicio tuvieron que establecer cupos para que no se corra la demanda de camiones y buses.

La secretaria de Energía, Flavia Royon, lideró reuniones la semana pasada y la actual con los actores del sector para ordenar el mercado y asegurar el abastecimiento de petróleo crudo para procesar en las plantas de YPF, Axion, Raízen (Shell) y Puma Energy (Trafigura). Según contó el portal EconoJournal, Axion y Raízen contabilizaron un faltante de 100.000 y 50.000 m3, respectivamente .

Las petroleras avisan que puede faltar combustible en octubre, pero el Gobierno asegura que no habrá desabastecimiento

Por el momento, las petroleras resisten al congelamiento, pero ya empezaron a avisar que las productoras independientes -no integradas verticalmente en la cadena- no entregan el crudo suficiente . Así, en octubre y noviembre, cuando se reactive la actividad en el campo, podría haber faltante de gasoil, avisa el CEO de una firma, en off the record .

" No hay desabastecimiento . Seguimos de cerca los stocks y las exportaciones de petróleo se van a regular en octubre en función del mercado interno, como marca la normativa", explicaron en el Gobierno.

El temor de las petroleras es que se les corten las ventas de crudo al exterior ; a Chile mediante el Oleoducto Trasandino (Otasa), recientemente rehabilitado tras 16 años, y por la vía de la terminal de OilTanking Ebytem (OTE) en Puerto Rosales (Bahía Blanca) en el Océano Atlántico hacia Estados Unidos, Chile y Brasil, principalmente.

Exportaciones de petróleo

La mayor cantidad de exportaciones de crudo salen desde la Cuenca del Golfo San Jorge, en Chubut, a partir de la producción de Escalante (un tipo de petróleo pesado, apto para destilar gasoil) de PAE y Capex. En la Cuenca Neuquina, exportan el Medanito (liviano, apto para nafta) Chevron, Vista, Petronas, Shell, YPF, Tecpetrol, ExxonMobil, Pampa Energía, Pluspetrol y Oilstone.