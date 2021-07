Monotributo: todo lo que hay que saber sobre la moratoria que la AFIP reglamentará en los próximos días

Ya promulgada por el Gobierno la ley de monotributo este jueves, el paso siguiente será que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) publique la reglamentación que incluirá tanto las nuevas escalas para el régimen simplificado como las condiciones que tendrá la nueva moratoria para los monotributistas.



Tras la reunión del gabinete económico el último miércoles, la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, anticipó que entre el viernes y el próximo lunes "a más tardar" el organismo tributario pondrá en marcha el Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes.

Monotributo: promulgan la nueva ley que elimina el aumento retroactivo, qué se sabe de los nuevos montos y plazos para la recategorización



La Ley 27.639, promulgada mediante el Decreto 480/2021 y publicada hoy en el Boletín Oficial, complementa el Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes. Principalmente, su propósito consiste en dar "mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas".

Asimismo, la ley elimina el aumento retroactivo y la consiguiente deuda que se generó a causa de la actualización de escalas y categorías, al recategorizar a más de cuatro millones de monotributistas.

detalles sobre la moratoria para monotributistas

La reglamentación, más precisamente, contemplará un plan de facilidades de pagos, que podrá ser de hasta 60 cuotas con un interés de financiación de hasta el 1,5% mensual. "La AFIP se faculta para que establezca la cantidad de cuotas y las tasas de interés en función a la categoría de los monotributistas", indicó Sebastián M. Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, en declaraciones a El Cronista.

De acuerdo con el organismo recaudador, las categorías más bajas tendrán 60 cuotas y una tasa del 1,25% mensual. Y las categorías más altas van a tener menos de 60 cuotas y un interés superior, que "seguramente será del 1,5% mensual", aseguró el consultor tributario.

El Régimen de Regularización de Deudas abarcará todos los pasivos acumulados por obligaciones devengadas o infracciones cometidas hasta el último 30 de junio por los componentes impositivo y previsional, incluido el pago de la obra social y las cuotas del régimen simplificado.

La ley contempló a su vez que entre las sumas que podrán ser incluidas en la moratoria estarán aquellas que "se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial".

Domínguez destacó que este hecho resulta "positivo" para los monotributistas que tuvieron problemas por el impacto económico producto de la pandemia. En ese sentido explicó que para quienes no pagaron, además de que se les brinda este plan de pagos muy beneficioso, también se condonan los intereses de las deudas no pagadas y las multas no firmes.

"Si sumamos la condonación de intereses y de multas no firmes que puedan pagar los de las categorías más bajas en 60 cuotas con 1,25% mensual, la deuda se va a licuar -por la inflación que hay, que viene de los últimos años, más la inflación del 50% anual que tenemos ahora-. Es una licuación de deuda", apuntó.

El Gobierno promulga el alivio a monotributistas y AFIP define esta semana la reglamentación



Según su opinión, es un plan muy flexible que viene muy bien para quienes estaban con necesidades financieras. "Aquel que podía pagar y no pagó, se beneficia; y aquel que pagó, no se beneficia. Ese es un tema pendiente la mayoría de las veces", manifestó, y rápidamente planteó: "No se premia al cumplidor, eso se debería contemplar en la ley: un premio al cumplidor, como eximirse de cuotas del monotributo impositivo", ejemplificó.

"Se termina beneficiando al que no cumplió", enfatizó, al tiempo que aclaró que "obviamente hay alguien que lo necesita por temas económicos, porque no puede cumplir; pero también está aquel que no pagó pensando en que después iba a salir un plan de pagos".