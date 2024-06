Monotributo: cómo quedarían las escalas, el nuevo beneficio y la caja de Pettovello

La versión del capítulo fiscal que logró dictamen de mayoría en comisiones, y se debatirá próximamente en el Senado, plantea cambios respecto al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes con una incorporación que responde a los intereses del Ministerio de Capital Humano bajo la órbita de Sandra Pettovello.

Al igual que en la versión que se aprobó en la Cámara de Diputados, mediante el proyecto, el Gobierno busca aumentar los montos de facturación anuales , que las últimas tres categorías puedan brindar servicios, reincorporar -sin tener que esperar- a aquellos que fueron expulsados por superar los parámetros durante el periodo fiscal 2024 y beneficios para cumplidores .

Nuevos valores

En caso de aprobarse, la categoría A, la más baja, pasaría de tener un monto de facturación anual de $ 6.450.000 (versus $ 2.108.288,01 vigente); la B, $ 9.450.000 (vs. $ 3.133.941,63); C, $ 13.250.000 (vs. $ 4.387.518,23); D, $ 16.450.000 (vs. $ 5.449.094,55); E, $ 19.350.000 (vs, $ 6.416.528,72).

Mientras que la F, $ 24.250.000 (vs. $ 8.020.660,9); G, $ 29.000.000 (vs. $ 9.624.793,05); H, $ 44.000.000 (vs. $ 11.916.410,45); I, $ 49.250.000 (vs. $ 13.337.213,22); J, $ 56.400.000 (vs. $ 15.285.088,04); K, $ 68.000.000 (vs. $ 68.000.000).

En cuanto al Impuesto Integrado (II), se pretende que para la categoría A, por tanto, por "Locación y/o prestación de servicios y/u obras" y "Venta de cosas muebles" sería de $ 3.000 (vs. $ 1.047,86 vigente) y para la B de $ 5.700 (vs. $ 2.018,89).

A partir de la C, ya tendría un valor diferente para cada una: en caso de ser "Locación y/o prestación de servicios y/u obras", $ 9.800 (vs. $ 3.452,09) y "Venta de cosas muebles", $ 9.000 (vs. $ 3.190,00); D, $ 16.000 (vs. $ 5.671,23) y $ 14.900 (vs. $ 5.239,75) respectivamente.

Mientras que para E sería de $ 30.000 (vs. $ 10.787,67) y $ 23.800 (vs. $ 8.368,13); F sería de $ 42.200 (vs. $ 14.840,88) y $ 31.000 (vs. $ 10.926,38); G, $ 76.800 (vs. $ 18.878,58) y $ 38.400 (vs. $ 13.623,24); H, $ 220.000 (vs. $ 43.150,91) y $ 110.000 (vs. $ 33.442,08).

Y para las últimas tres, con la novedad de que puedan brindar servicios, el valor sería de $ 437.500 y $ 175.000 (vs. $ 53.938,71) respectivamente para el caso de I; $ 525.000 y $ 210.000 (vs. $ 63.385,73) en J; $ 735.000 y $ 245.000 (vs. $ 72.817,31) en K.

Actualización y nuevo beneficio

Valores, que, de aprobarse junto con los montos de alquileres devengados y cotizaciones previsionales, desde al año fiscal 2025 , inclusive se actualizarían semestralmente en enero y julio por el coeficiente que surja del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Pero en esta última versión se agregó un importante beneficio para los cumplidores. "Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a bonificar -en una o más mensualidades- hasta un veinte por ciento (20%) del impuesto integrado total a ingresar en un ejercicio anual, a aquellos pequeños contribuyentes que cumplan con una determinada modalidad de pago o que guarden estricto cumplimiento con sus obligaciones formales y materiales", estipularon en el artículo 96 .

La caja de Pettovello

En los cambios de redacción, por medio del artículo 100 del capítulo fiscal, todo parece indicar que se involucró el ministerio que lidera Pettovello en busca de incentivar la formalización laboral con la inscripción al régimen por medio de incentivos impositivos.

"Cuando el pequeño contribuyente adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) sea un sujeto inscripto en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Capital Humano y tenga una facturación anual menor al 50% (menor a $ 3.225.000) de la Categoría A, no deberá ingresar el impuesto integrado", estipularon.