Mochila Argentina: el proyecto de industriales para sacar las indemnizaciones pero preservar antigüedad

Uno de los principales problemas que hay a día de hoy en el país es la gran cantidad de desempleo y empleo no registrado , algo reflejado en el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sobre la tasa de desocupación (TD) -la cual se ubicó en 10,2%-. Con esto en mente, varios referentes del sector privado apuntan a que la principal causa de esta situación son las altas cargas tributarias y los costos laborales, asegurando que una reforma es necesaria para bajar los mismos .

Así es cómo el textil Teddy Karagozian presentó la propuesta "Mochila Argentina": un seguro de garantía de indemnización que busca bajar los costos de contratación de nuevos empleados sin tener que quitar los derechos que estos trabajadores tienen sobre una futura indemnización en caso de ser despedidos .

"Aún con crecimiento las empresas no contratan gente", señala el dueño de TN Platex en una entrevista para El Cronista, donde también dijo: " Las empresas que invertimos, lo hacemos con tecnologías de países con costes laborales mucho más altos para evitar emplear más que el mínimo necesario ".

La propuesta -que se basa en el sistema austríaco de indemnizaciones-, ganó especial popularidad en redes sociales y a pesar de no ser una de las principales propuestas para la actual campaña electoral, asegura servir para establecer diferentes ventajas en el mercado laboral con su correcta implementación .

La principal razón de las Pymes para no contratar está en las posibles indemnizaciones a pagar.

LAS VENTAJAS DE LA "MOCHILA ARGENTINA"

Según un video difundido por el propio Karagozian, el proyecto "Mochila Argentina" cuenta con diferentes ventajas tanto para el empleado cómo el empleador, las cuales se centran en aumentar los derechos de los trabajadores y reducir el gasto realizado por el sector empresarial privado .

Entre las ventajas se destacan el hecho de que la misma funciona cómo " un activo con el que cuentan los trabajadores desde el primer día de trabajo ", mientras que también permite continuar acumulando los años de antigüedad a pesar de que se rote de trabajo en trabajo -dando mayor movilidad a los trabajadores y la oportunidad de buscar mejores salarios-.

Por otro lado, asegura que la libertad de movilidad conseguida gracias a la acumulación de la antigüedad a pesar de la renuncia o despido también funcionará cómo un incentivo hacia los privados para pagar mejores sueldos -y ofrecer aumentos más altos- a aquellos trabajadores que mejor se desempeñen.

A todo esto se le suma la desaparición de los conflictos legales entre empleados y empleadores - otra baja en el gasto de las empresas que solía representar fuertes costos laborales - ya que la indemnización por despido se paga siempre que el trabajador deje de ocupar su actual puesto -ya sea por decisión propia o otras causas-.

" El Seguro de Indemnización a cargo del empleador mejora la situación económica de las personas que quieran cambiar de compañía pues pasan a tener un activo que los acompaña ", remarcó el empresario textil que tiene plantas en La Rioja, Tucumán, Catamarca y Corrientes, mientras que asegura que el anteproyecto ayuda especialmente las pymes -sector más vulnerable a juicios laborales injustos que desaparecen con esta propuesta-.

LA RESPUESTA SINDICAL

En cuanto a la opinión de los sindicatos sobre este nuevo proyecto, tanto desde la Central General del Trabajo (CGT) cómo la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) se mostraron en contra de su aplicación según lo presentado por el sector empresarial.

" Es negativo porque el derecho a la indemnización es disuasorio, para que el empleador no pueda deshacerse de los trabajadores tan fácil ", explicó el secretario gremial del sindicato de seguros y miembro de la CGT Jorge Solá al portal Ámbito Financiero, mientras que agregó: "Es cierto que hay que revisar de qué manera los empresarios pueden invertir mejor, pero no hay que empezar por apretar los derechos del trabajador, me parece una mala estrategia, van a encontrar a la central obrera en contra".