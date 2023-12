Milei sorteó su último sueldo como diputado: de cuánto es el monto y que va a pasar con sus ingresos como presidente

El presidente Javier Milei sorteó este viernes su último sueldo como diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

A través de un vivo en Instagram y desde Casa Rosada, la dieta cuyo monto ascendió a $2.119.432 brutos será asignada a Verónica Magdalena Gómez , beneficiaria quien resultó electa entre más de 2.8 de aspirantes inscriptos.

"Se cumplió la palabra. Todas las dietas fueron sorteadas. Así como cumplí mi palabra como diputado, la estoy cumpliendo como presidente" , remarcó el mandatario tras a dar conocer el nombre de la ganadora.

Durante el vivo que sumó más de 105 mil espectadores y en lo que fue su primera aparición en público tras las medidas de emergencia anunciadas por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, el Presidente insistió en que "estamos totalmente abocados en terminar con la inflación" .

"Hoy, mi máxima prioridad es terminar con la hiperinflación" , puntualizó en sintonía con lo esbozado horas antes por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien señaló que la economía local ya se encuentra "inmersa" en el fenómeno disruptivo.

¿Qué va a pasar con el sueldo de Javier Milei como presidente?



El jueves y durante la conferencia de prensa matutina, Adorni reconoció que, por el momento, aún se desconoce si el presidente Javier Milei sorteará su sueldo como presidente.

"Será una decisión del Presidente. Entiendo que tiene que vivir. Hoy no tengo una respuesta para dar, pero entiendo que cobrará su sueldo" , respondió.

En declaraciones previas a la asunción el 10 de diciembre, el ahora jefe de Estado había admitido la necesidad de "analizar" su modo de subsistencia ya que como titular del Ejecutivo nacional "no tendría la posibilidad de tener otros ingresos provenientes del sector privado".