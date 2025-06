Milei, contundente sobre un posible indulto a Cristina Kirchner: "Me parece un disparate"

El presidente Javier Milei se refirió este jueves por la noche a la ratificación de la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión por la causa Vialidad y rechazó la posibilidad de concederle un indulto.

En una entrevista que se grabó en la Rosada y se trasmitió por LN+, Milei afirmó que "no tiene ni la más mínima intención" de otorgarle una amnistía a la expresidenta: "Me parece aberrante".

"Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga, lo que cree pertinente. Dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo la más mínima intención de algo así. Aparte nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga'. A mí me parece aberrante", aseguró.

En esa línea, argumentó que esa medida "significaría que no estoy de acuerdo con la Justicia, en caso de que esté en desacuerdo". "Tampoco me compete tener esa opinión, en el lugar que estoy", insistió.

El gobernante también contestó las críticas de la jefa del PJ, quien adjudicó su condena a que el Gobierno "se cae". " Habría que ver qué considera ella que este Gobierno se cae. Cristina es parte de uno de los peores gobiernos de la historia", contestó el libertario, quien consideró que la marcha a favor de la exmandataria "fue un partido homenaje".

Nueva crítica al macrismo: "Jugó un rol en interferir las instituciones"

"Cristina quedó condenada por corrupción. Ocurre porque este es el primer Gobierno que le da rienda suelta a la Justicia. Es un activo que otros no tienen", aseguró el mandatario, quien remarcó que en otros gobiernos hubo interferencias en el poder judicial y "no dejaron trabajar en paz a los jueces".

Consultado sobre su cuestionamiento iba también para el gobierno de Mauricio Macri, fue contundente: "Jugó un rol en interferir las instituciones". En este sentido, ejemplificó con la decisión del líder del PRO de elegir a Miguel Ángel Pichetto como compañero de fórmula en 2019.

" Lo que hizo Pichetto en la Cámara de Senadores cubriendo a Cristina después se lo pagaron dándole con la candidatura a vicepresidente ", arremetió.

Sobre su relación con Macri, respondió: "Es más interesante armar un espacios con ideas de la libertad y avanzar contra los colectivistas que hablar de las diferencias. Todos los que defiendan las ideas de la libertad estamos en el mismo barco".

¿La Argentina está cara en dólares? Esto respondió Milei

Sobre las críticas por un supuesto retraso del tipo de cambio, el presidente negó que exista.

"La pregunta es ¿el tipo de cambio está intervenido? ¡Flota! El tipo de cambio flota, es libre, no se puede ser tan arrogante", dijo en respuesta a los cuestionamientos al programa económico.

"Si flota y es libre el tipo de cambio, ¿quién sos vos para hacer un juicio de valor? ¿Me estás diciendo que todo el conjunto de individuos que participan del mercado, tanto local como internacional, están equivocados y el único que sabe sos vos?", continuó Milei.

"Los economistas le vienen errando todo el tiempo a la predicción de inflación y siempre el mercado está mucho más cerca", resaltó.