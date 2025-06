PRO y LLA no avanzan en la Provincia y miden el "Riesgo Kicillof"

La confirmación de la condena a Cristina Kirchner se llevó la atención pública pero haber entrado en ese eclipse mediático no facilitó las negociaciones entre el PRO y Las Libertad Avanza que siguen, por el momento, en punto muerto. "Cristina se llevó la marca y eso va a durar, por lo menos una semana más. Pero no queda mucho tiempo por delante y no hay novedades ", relató algo decepcionado un interlocutor bonaerense que habla de un "endurecimiento" entre los negociadores.

Ayer por la noche, mientras se desagotaba la Plaza de Mayo peronista, el partido fundado por Mauricio Macri publicó un mensaje en el que se ve al presidente del partido local, Cristian Ritondo, y a la vice a nivel nacional, Soledad Martínez: "Nos reunimos para analizar en detalle la situación de los distritos de la Provincia y planificar juntos el camino hacia las elecciones del 7 de septiembre".

Consultados sobre el significado del encuentro, cerca del diputado nacional dicen que no pasó otra cosa que aquello que se dice en el posteo y que hay que desestimar cualquier explicación alterna. "Para el 9 de julio tiene que estar el marco del acuerdo, quién arma por sección, por municipio y con qué criterio. Eso todavía no está", señalaron a El Cronista desde un municipio que conduce el PRO.

Se espera que en los próximos días haya una nueva reunión entre la conducción del partido amarillo y sus 13 intendentes, quienes mantienen su pedido de ser los "armadores" de sus listas locales. Reconocen que la victoria libertaria en la Ciudad de Buenos Aires envalentonó a los negociadores de los hermanos Milei pero creen que tienen que ser ellos quienes definan quiénes están en las nóminas a los Concejos Deliberantes .

"P ara un intendente, esa lista es central. Muchas veces se juegan el control del Concejo o perder la mayoría, o que les cambien al presidente del cuerpo y que se traben las iniciativas y las rendiciones de cuenta s", explicaron desde el PRO. Además, señalan que -a diferencia de lo que ha sucedido en el Congreso- los ediles de LLA no han sido tan "colaborativos" con los gobiernos locales del PRO.

Desde las entrañas del partido que conduce Macri entienden que la elección de septiembre tendrá menos relevancia con la exclusión de CFK y que ello perjudicará a LLA a la hora de polarizar.

Luego de que los hermanos Santiago y Manuel Passaglia, a la sazón quienes conducen el municipio de San Nicolás, se desmarcaran del acuerdo entre el PRO y LLA, muchos se preguntan si ese ejemplo no podría ser seguido por otros dirigentes.

En el PRO afirman que es improbable que haya una dispersión de sus intendentes, pero se animan a preguntar qué pasa si no hay acuerdo entre ellos, LLA y la UCR: " En 2023, con un mal Gobierno nacional como el de Alberto Fernández, Kicillof sacó 45 puntos. Si no se unen esas fuerzas, le entregás el triunfo", recordaron.

Como explicación para la demora en el acuerdo, en el PRO se habla de la "intransigencia" de Karina Milei. Esa situación ya fue un motivo de disputa pública entre Mauricio Macri y Javier Milei y que desembocó en la competencia por la Ciudad.