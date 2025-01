Milei elogió a Trump, criticó al Mercosur y habló del cepo al dólar

A pocas horas de su llegada a Davos, el presidente Javier Milei dio este miércoles una entrevista exclusiva en la que volvió a brindar detalles de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos , criticó al Mercosur y habló del levantamiento total del cepo al dólar.

Tras su paso por Washington, el mandatario argentino elogió a Donald Trump y afirmó que la llegada al poder del magnate republicano es "motivo de festejo" para el resto del mundo.

"Definitivamente el mundo debe festejar, su discurso ha sido claro, contundente, y esa era dorada que propone para EE.UU. iluminará a todo el mundo porque va a significar el final de la ideología woke que tanto daño le hace al planeta", indicó en una charla con Bloomberg.

Sobre las políticas proteccionistas que Trump impulsa, Milei dijo que hay que analizarlas teniendo en cuenta cuál es la estrategia geopolítica de la Casa Blanca, y se refirió a un posible tratado de libre comercio con el país del norte.

Tratado de libre comercio con EE.UU. y posible salida del Mercosur

El presidente argentino dijo que, a medida que avanzan las negociaciones con los representantes estadounidenses, también se mantienen charlas en el ámbito del Mercosur para que el bloque no se convierta en un "impedimento" para abrirse comercialmente al mundo.

"Argentina ha decidido recuperar su parte dorada de la historia. Hay que abrir la economía y el Mercosur no puede constituir una traba. En paralelo a avanzar a un tratado de libre comercio, trabajamos para que el Mercosur no sea un impedimento", señaló, además de afirmar que, en caso de que fuera necesario, el Gobierno argentino estaría dispuesto a abandonar el bloque.

" Si la condición extrema para firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos fuera esa, sí, estaríamos dispuestos a abandonarlo. Pero hay mecanismos por los que se puede hacer estando adentro. Creemos que se puede lograr sin tener que abandonar lo que se tiene en esa materia. Estamos explorando posibilidades", agregó.

La salida del cepo, atada a ciertas condiciones y la llegada de fondos frescos

La liberación del cepo fue otro de los puntos centrales de la entrevista. Milei evitó hablar de fechas concretas, repasó ciertas condiciones necesarias para avanzar con el levantamiento de restricciones y resaltó la importancia de conseguir fondos adicionales para acelerar ese proceso.

"Estamos comprometidos a sacar el cepo, que es una herramienta de expropiación por parte del sector publico. Pero soy liberal libertario, no soy liberar libertarado (sic), no voy a dejar de lado las cuestiones de stocks", respondió.

Respecto a las condiciones, enumeró tres: que la inflación inducida converja con la observada, que la base monetaria ampliada se iguale con la base monetaria amplia, y, por último, la necesidad de conseguir financiamiento extra ya sea por parte del FMI o de otros organismos.

"Del cepo vamos a salir igual cuando logremos reconstituir equilibrio de stocks en el Central, pero si conseguimos financiamiento, la salida va a ser más rápida. Cualquier tipo de acuerdo que hagamos con el FMI u otros fondos de inversión, ese dinero que entre se va a utilizar no para financiar al Tesoro, porque está en equilibrio, sino que se va a utilizar para recomprar deuda al Banco Central", explicó.

En ese sentido, el Presidente insistió en que las fechas de levantamiento total de las restricciones dependerán de esos posibles acuerdos y sus respectivas condiciones: "La salida del cepo dependerá de cuánto sea el monto de la operación y cómo va a estar estructurada, no es lo mismo recibir todo el dinero cash que en cuotas".

Además, Milei se mostró confiado en que, continuando por este sendero de ajuste, con el riesgo país a la baja pese a algún rebote reciente, y una expectativa de crecimiento del PBI superior al 4%, sumado a la posible salida del cepo, le abrirá las puertas a una salida al mercado de capitales, con las calificadores mejorando las notas del país y facilitando el acceso.

"Si las elecciones fueran hoy, las ganamos con el 50%"

Finalmente, el libertario aseguró que los argentinos "están agradecidos" por las políticas implementadas en los primeros doce meses de gestión y aseguró que, si las elecciones legislativas fueran hoy, "las ganarían con el 50% de los votos".

"Doloroso no fue mi ajuste, doloroso es lo que vivió el país en los últimos 100 años. Yo no cree la pobreza del 57%, yo la heredé, lo que hice fue sincerarla. No apliqué una receta dolorosa, le mejoré las condiciones y los ingresos a los argentinos, que ahora están muchísimo mejor", aseveró,

Respecto a los niveles de aprobación que arrojan las encuestas, apuntó: "Por eso los niveles de aprobación están cercanos al 60%, y si las elecciones fueran, hoy sacaríamos el 50%. La gente la está viendo, el problema son los políticos que pierden en esto",