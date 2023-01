Milei descartó una alianza con Juntos por el Cambio: "Son un rejunte de..."

Javier Milei apuntó nuevamente contra Horacio Rodríguez Larreta y Juntos por el Cambio, a quienes comparó con la Alianza de que llevó a Fernando de la Rúa a la presidencia y su fracaso político.



"Hay una estrategia de la izquierda de estigmatizar a los liberales. Están preocupados porque habían logrado capturar el interés de los jóvenes y lo perdieron a manos de las ideas de la libertad", analizó en diálogo con Radio Rivadavia.

Milei remarcó que el objetivo de tildarlo de fascista es un "problema psicológico para ocultar las propias miserias". El legislador se mostró entusiasmado del progreso liberal: "Hay un renacer de estas ideas a partir de la batalla cultura que empezamos a dar".

La pandemia y las ideas de la Libertad

El diputado nacional se refirió a la pandemia como "una crisis muy grande", pero aprovechó la oportunidad para hablar de que se generó un miedo en la población. "Amenazaron con que iba morir el 6% de la población (480 millones), pero fallecieron solo 6,5 millones de personas", sentenció el funcionario.

Milei puntualizó que con el aislamiento "se empezó a revalorizar la libertad". Nuevamente, usó a los jóvenes de ejemplo y remarcó que "iban a mostrarle los videos a los padres y abuelos".

Y agregó: "No les quedó otra que escucharlos. El impacto fue muy fuerte y llegó a todo el país".

Milei se acercó al ala dura de Juntos por el Cambio a través de Patricia Bullrich.

Las diferencias con la oposición actual

"Con Juntos por el Cambio no puedo tener nada, porque son un rejunte de miserables arrastrados por un cargo", embistió el referente liberal. Su ataque fue más contundente: "No estoy dispuesto a ser parte de una estructura condenada al fracaso. Son similares a la Alianza (que llevó al poder a De la Rúa) y terminaron igual".

El legislador afirmó que no compartirá espacio con el radicalismo porque "representa a la Internacional Socialista". También descartó una posible alianza con la Coalición Cívica: "No puedo tener nada. Estoy demandando a su líder (Elisa Carrió) porque me dijo que soy ‘peor que Hitler'".

Milei destaca que Macri entiende el liberalismo y el destino de la política.

Milei destacó virtudes de Macri

El referente liberal habló de su vínculo con el ex presidente y contó que tuvieron tres charlas a través de Patricia Bullrich y Alberto Benegas Lynch. Respecto a una posible alianza, el referente liberal puntualizó que Macri "entiende más de qué se trata" la libertad.

Finalmente, no descartó la probabilidad de unas elecciones primarias: "Podríamos unirnos al ala más afín a las ideas de la libertad si dejaran Juntos por el Cambio. Nosotros pudiéramos confluir en una interna donde el que gana, gobierna y el que pierde, acompaña".

Larreta es uno de los principales apuntados en la retórica del referente liberal.

Sus diferencias con Larreta y Maslatón

Milei tiene una dura disputa en redes sociales con Carlos Maslatón quien constantemente le exige una interna.

El líder de La Libertad Avanza lo desechó rápidamente y desestimó a la figura de las redes sociales: "Tuvo sus minutos de fama impulsado por la caja de Rodríguez Larreta. Se reunieron en una pizzería y ahí arrancaron a criticarme".

Finalmente, le dedicó un espacio al jefe de Gobierno porteño, uno de los principales apuntados en su retórica.

"Cuando Larreta dice que ‘la transformación no para', tengo la sensación de que va a convertir la Pampa Húmeda en una gran playa de estacionamiento para hacer asfalto y vereda", cerró el referente liberal opositor.