Milei cerró su campaña y aseguró que "el ajuste lo va a pagar la clase política"

Al ritmo de Panic show, la canción de La Renga, Javier Milei salió ayer al escenario del Parque Lezama para hablar ante unas 15.000 personas que concurrieron a su cierre de campaña. El candidato a diputado nacional repartió críticas a lo que denomina la "casta política" y anunció que su búnker para el día de las elecciones será en el Luna Park .

El economista apuntó a todo el arco político, a quien calificó del "modelo de la casta". Según su visión, esto nos llevó "a una decadencia estructural inescrupulosa, la cual se ve en esta coyuntura peligrosa en la que vive la sociedad argentina: la del fifty-fifty, la del 50 por ciento de pobres y de inflación ".

En esa línea, planteó que buscan "liberar al pueblo argentino de tanta opresión estatal". También consideró que quieren terminar "con el verso ese de que ‘dónde nace una necesidad nace un derecho'" . Según su visión, eso genera suba del gasto público, de impuestos, de deuda y de emisión, por lo que "estamos peor que en las vísperas del Rodrigazo".

No solo se refirió a cuestiones económicas, sino que se refirió a la "superioridad de los valores liberales", y planteó que están a favor "de la vida, la libertad y la prosperidad".

En las elecciones primarias, Milei llegó al 14% de los votos en la ciudad de Buenos Aires al frente de La Libertad Avanza, por lo que todas las proyecciones muestran que tiene una banca asegurada en el Congreso. Sobre su futura intervención en la Cámara, aseguró que "jamás voy a subir ni crear impuestos, no como los K que hicieron 18 reformas fiscales. La pseudo-oposición no se queda atrás: no solo mantuvieron los impuestos, sino que lo crearon".

En este sentido, apuntó a Juntos por el Cambio, espacio con el que disputa un sector de votantes. "No se dejen llevar por el canto de las sirenas. Si quieren liberalismo no voten la copia trucha, voten a La Libertad Avanza. Vamos a dejar en evidencia en el Congreso que ellos son todo lo mismo".

Además, en relación al contexto económico del país, explicó que "la casta política está pergeñando el ajuste". Pero, según su propuesta, "ese ajuste no lo tiene que pagar el pueblo, lo va a pagar la clase política" .

Además de Milei, quien encabeza la lista de diputados nacionales, tomaron la palabra Victoria Villarruel, segunda de la lista. Y también los primeros dos candidatos a legisladores porteños, Ramiro Marra y Lucía Montenegro. Según se esperanzan desde el espacio, aspiran a lograr tres diputados nacionales y alrededor del 20% de los votos el próximo 14 de noviembre.