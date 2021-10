Milei, López Murphy, Espert: cuál es el plan de los liberales a partir del 10 de diciembre

Para algunos fue una sorpresa, pero para otros fue la ratificación en las urnas de un crecimiento que existía entre el público. Los casi 14 puntos que logró que La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, con la candidatura de Javier Milei, envalentonan a sectores liberales que observan un punto de partida y no de llegada.

De hecho, aspiran a llegar a los 20 puntos en las generales, por lo que podrían ingresar tres diputados al Congreso . Para ello, calculan que alrededor del 30% de los que eligió a Ricardo López Murphy en las PASO, dentro de la interna de Juntos por el Cambio, se volcará por la alternativa liberal.

Ese tercer lugar obtenido en las primarias y que se buscará ratificar en las generales, igualmente, es visto con señal de alarma para algunos. No sería la primera vez que una fuerza porteña irrumpe, llega al podio pero no logra sostenerse de manera independiente y aumentar luego ese caudal. Los casos de Álvaro Alsogaray en 1989 (llegó al 22% de los votos), Domingo Cavallo en 1997 (17%) o Martín Lousteau en 2017 (12%) son algunos ejemplos.

No es esta la lectura que hacen en el seno del liberalismo. Creen, en cambio, que son la tercera fuerza nacional, a pesar de que el FIT-U haya sacado más votos en estas legislativas en todo el país. Están convencidos de que una eventual candidatura nacional de Javier Milei podría medir más que cualquier referente de la izquierda , que cuenta en cambio con una buena construcción a nivel provincial que le permite sumar votos en casi todos los distritos.

Por más que trabaje en esa línea, el economista no tendrá un inmediato lanzamiento presidencial, sino que estará atento a lo que suceda de cara a 2023. Durante esos dos años tendrá su banca en el Congreso, lo que despierta varios interrogantes.

Por ejemplo, cuál será su grado de cercanía con José Luis Espert. Si bien tuvieron un desencuentro en estas legislativas -Espert tuvo un acercamiento a Juntos por el Cambio y Milei desechaba ingresar en esa interna- se espera que integren un mismo bloque en Diputados . "Sería lo lógico. Si no lo hacemos somos unos..." grafica uno de los referentes libertarios.

Otra de las cuestiones que se cranea es cómo conjugar un mensaje anti políticos con el ingreso a la Cámara y convertirse, en cierta forma, en la "casta" que él rechaza. Un dilema similar al que ha tenido en algunas ocasiones la izquierda revolucionaria, que no creía en el sistema republicano pero que se sometía a esas reglas de juego.

En este punto, creen que tienen una oportunidad de dar un mensaje con el salario de sus diputados. Al rechazar el actual gasto que se destina a la política, Milei podría dar un fin a su salario y no quedárselo. Aunque, advierten, no será donado, ya que "no hacemos caridad con plata ajena".

En el Congreso esperan tener un lugar preponderante durante la próxima etapa, ya que creen que se debatirán temas económicos en los que tienen para aportar . Y que, por el estilo propio, resultará atractivo escuchar lo que se plantee desde el bloque libertario.

Además, por la conformación de la Cámara que se supone que habrá, podrán hacer valer las propias bancas. Ante un escenario en el que tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos tengan entre 115 y 120 diputados, los bloques mayoritarios necesitarán de algunos aliados para llegar al quórum de 129.