Miguel Pichetto lanzó su candidatura a presidente y se anotó en las PASO de Juntos por el Cambio

Finalmente Miguel Angel Pichetto lanzó su candidatura a presidente con el objetivo de competir en las PASO de Juntos por el Cambio en el mes de agosto ("en caso de que se realicen") y así "consolidar la unidad de JxC", dijo, en repuesta a las tensiones que se viven en la coalición opositora entre el PRO y el radicalismo, que tienen visiones distintas acerca de cómo encarar la estrategia electoral para el 2023.

El ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri puntualizó que Juntos por el Cambio es una fuerza que puede dar certidumbre, "si ganamos la elección presidencial y la parlamentaria en primera vuelta tenemos mayoría en la primera vuelta y así podremos poner en marcha nuestro programa". Reunido por zoom con el bloque PRO de la Cámara de Diputados, Macri expresó su disgusto porque votaron con la UCR un proyecto que iba a generar más gastos para el Estado. "Es más importante la identidad que la unidad", se quejó el ex presidente.

Larreta le mandó un mensaje a Mauricio Macri y Patricia Bullrich: "Los que quieran participar, todos a las PASO



"Esto no es un capricho personal sino de muchos hombres y mujeres que están decepcionados, así que asumo el desafío que aquí se me plantea", expresó Pichetto. Y agregó que "la única propuesta de cambio que existe hoy es Juntos por el Cambio", buscando seducir a los seguidores del diputado anarcolibertario Javier Milei, que les está dando fuertes dolores de cabeza.

Desde el estrado agradeció al apoderado del partido Alberto Piotti, a Miguel Angel Toma, al ex vicecanciller Andrés Cisneros, al ex legislador Jorge Pirra, miembros de la mesa ejecutiva del peronismo republicano, junto a Ramón Puerta y Juan Carlos Romero. También mencionó el respaldo de los sindicalistas Carlos Villagra y Dante Camaño y los ex embajadores como Jorge Yoma y Arnaldo Sánchez Arnau, además del director del Teatro Colón, Jorge Telerman.

Pichetto tuvo la oportunidad de exponer todos sus puntos de vista, a favor del equilibrio fiscal, de la producción, de la creación de empleo, en contra de las retenciones al campo y a los aumentos de impuestos, y de los "falsos mapuches que avanzan sobre el territorio argentino". "A mediados del 70 había 3% de desempleo, esa es la Argentina a la que tenemos que volver", dijo. También se quejó porque vino por primera vez al país el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso y Alberto Fernández le dijo que había que incluir en los diálogos a Nicaragua y Venezuela.

"Capitalismo es una gran palabra. Los países que crecen, se desarrollan y dan trabajo son capitalistas. No vamos a avalar la cultura y la ideología del pobrismo. Ningún joven quiere un plan, quieren un trabajo, un camino digno, tener un destino en la Argentina. Que la opción no sea el plan ni la salida por Ezeiza", expresó el hoy Auditor General de la Nación.

El 'cuco' Javier Milei: por qué Juntos por el Cambio le tiene miedo al huracán libertario



Como lo expresó en la semana Macri a través de sus redes sociales, respaldando el proyecto del diputado Alejandro Finocchiaro, Pichetto se definió a favor de que "la educación sea declarada servicio esencial, porque no puede estar sometida a los sindicatos ni a los personajes como Baradel". Y pidió "modernizar las normas del trabajo para que ingresen los jóvenes al mercado laboral. Se requiere entender el momento que vive la Argentina y el mundo. No hay forma de que crezca el empleo si no modernizamos las normas laborales".

Fue Puerta, el ex embajador en Madrid, quien arrancó con los discursos proponiendo el "peronismo del tercer milenio, republicano y federal". Lo siguió Florencia Klipauka, joven diputada nacional de Misiones. Y luego le tocó el turno al senador por Salta Juan Manuel Romero quien explicó "por qué no podemos quedarnos con los brazos cruzados con un kirchnerismo que de los últimos 19 años gobernó 15 años y como resultado hoy los jóvenes se quieren ir porque aquí no tienen destino".



El Peronismo Republicano es una agrupación que creó Pichetto junto a dirigentes de la vieja guardia peronista, muchos de los cuales se incorporaron después que él mismo lo hizo cuando aceptó la candidatura que le ofreció Macri y otros que ya estaban con el ex presidente pero sin agrupamiento propio. Desde entonces, viene incorporando -no sin esfuerzo- peronistas de distintas partes del país e incluso otras agrupaciones no peronistas, como el Partido Conservador Popular.

Pichetto formó parte del Peronismo Federal en el 2019 intentando una alternativa con Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y Roberto Lavagna, entre otros, pero cuando Massa se incorporó al Frente de Todos, Schiaretti se quedó en Córdoba y Urtubey y Lavagna se alejaron de la política, él decidió acompañar a Macri, con quien ya había construído un vínculo de respeto mutuo.

Tras la derrota, Pichetto decidió quedarse en Juntos por el Cambio y constituir una opción peronista y republicana. La coalición opositora le dio la bienvenida y ocupa la mesa nacional de la coalición junto a Puerta.