Venezuela empieza a cerrar pozos: qué hay detrás y cómo influirá en el precio del petróleo

El déficit comercial con Brasil alcanzó su máximo en 8 años, luego de que las importaciones aumentaran un 30% mientras que las exportaciones cayeron un 4,6% en el año. El buen desempeño de diciembre no alcanzó a compensar el resultado anual.

Así, el déficit con el principal socio comercial de Argentina ascendió a u$s 5200 millones en el año. Desde Abeceb indicaron que este resultado es el mayor al menos desde 2017, cuando el déficit comercial trepó a u$s 8184 millones.

El resultado de 2025 también superó con creces el registro de 2024, cuando fue de u$s 308 millones.

El resultado responde a un aumento de las importaciones desde ese destino del 30,7% en el año, permitiéndoles alcanzar los u$s 18.155 millones.

En el sentido contrario, las exportaciones cayeron un 4,6% y alcanzaron los u$s 12.955 millones.

“Este aumento del déficit comercial fue esperable en un año de recuperación económica y apertura comercial con cambios en el mix de productos en varios sectores", explicaron desde la consultora fundada por Dante Sica.

Las importaciones registraron así su mayor crecimiento en 15 años, excluyendo la recuperación de la post pandemia.

El sector automotriz explicó gran parte del resultado, dado que las importaciones desde Brasil crecieron un 69%, mientras que las exportaciones cayeron un 76%.

El crecimiento se explicó por una suba del 150% anual de las compras de vehículos de carretera y del 76% de los vehículos automóviles para transporte de pasajeros.

Diciembre superavitario

En diciembre se moderó la dinámica que esta balanza mostró durante el año y Argentina registró un superávit de u$s 26 millones, tras 16 meses en rojo.

Este mes, las importaciones sumaron u$s 1042 millones.

El resultado se explicó en que las importaciones cayeron 19,6% anual en el mes, mientras que las exportaciones lo hicieron en un 14,1%. El intercambio total registró una caída del 16,9% interanual.

El sector automotriz en el último mes del año tuvo una caída del 73% de sus importaciones, menor que la caída que marcaron las exportaciones (84%).

Las importaciones de vehículos automotores para transporte de pasajeros, que explica gran parte de las compras del segmento, cayeron 36,3% en el mes.

En el sentido contrario, crecieron las compras del sector metalmecánico. Por ejemplo, el sector de tubos y perfiles huecos y accesorios de tubería de hierro o acero tuvieron una suba del 306% anual, explicando u$s 16 millones.

Las exportaciones en el mes alcanzaron los u$s 1068 millones, un 14% menos anual.

Hacia 2026

Para 2026 esperan que el déficit se mantenga en niveles similares, “con un tipo de cambio real estable, una tasa de crecimiento aún alta, pero algo menor (3,9% de expansión del PBI versus 4,6% en 2025), y una base de comparación más elevada para las importaciones, con la economía menos cerrada en su nuevo patrón de demanda de bienes externos”, marcaron desde Abeceb.

Para Brasil proyectan que se modere el crecimiento y tenga un consumo más moderado por una inflación todavía alta, la incertidumbre política de un año electoral y el conflicto diplomático con Estados Unidos por los aranceles “exacerbado en los últimos meses de 2025″.

“Será favorable a la balanza comercial bilateral la apreciación esperada del real, que cerró el año en 5,37 por dólar (un 12,9% de apreciación), y que se mantendría estable en 2026 (cerrando a 5,45). Así, todo apunta a menor tracción de las exportaciones argentinas a Brasil, combinado con una menor presión importadora para Argentina, debido a una mejora en el tipo de cambio real bilateral”, concluyeron.