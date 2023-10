Melconian advirtió que Milei buscará un plan Bonex y "una mega-devaluación"

El eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich, Carlos Melconian, disertó este mediodía en el 59° Coloquio de IDEA y fue duro al referirse sobre el plan económico de Javier Milei, remarcando que en el caso de que el candidato libertario asuma, es probable un Plan Bonex o una fuerte devaluación de la moneda.

El panel en donde disertó el economista cambiemita iba a ser un debate entre referentes de esa área de los tres principales candidatos presidenciales. Sin embargo, el viceministro de Sergio Massa, Gabriel Rubinstein, canceló a último momento y desde La Libertad Avanza no respondieron los llamados, según informó el moderador.

Al preguntarle por qué no habían venido, Melconian alegó de que se debió a que no tenían un plan económico claro. En particular, hizo énfasis en el caso de Javier Milei y el alejamiento de sus asesores Roque Fernández y Carlos Rodríguez.

"Veo que hasta en término de advisors se han corrido, porque yo tengo la impresión de que Javier Milei se encontró de que puede ganar. Entonces, ¿qué ocurre? La gente responsable que se rodea con él empieza a decir 'qué hacemos' y Carlos Rodríguez se corrió más. Si es lo que el candidato quiere, van a hacer plan bonex y licuación previa" , dijo. Para luego finalizar ese segmento jocosamente, con gran aplauso de los presentes: "¿Vos te pensás que el 11 de diciembre tenés que responder con la Escuela Austríaca?".

Melconian habló de su programa económico

El referente económico de Bullrich remarcó que hace "anti-duranbarbismo" y que revelará todo lo que podría llegar a hacer en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio. Primero, sinceró que, luego de las últimas medidas de Sergio Massa, el camino hacia una inflación de 3 o 4 puntos no se dará con facilidad.

De cara a una eventual gestión, Melconian hizo énfasis en la necesidad de ir a una reducción del gasto fiscal y conseguir un superávit para reducir la inercia inflacionaria. Aseguró que "cómo no vamos a ir a un plan bonex", buscará "cerrar la canilla".

"Estamos diciendo que lo regional vuela todo, que el tipo de cambio de exportación e importación va a ser el mismo y que la restricción para las importaciones sean eliminadas todas" , enumeró como las principales medidas que implementará en una primera etapa.

En cuanto al segmento tributario, criticó fuertemente la reforma del impuesto a las ganancias y dijo que tendrá que "reconstruir el impuesto a los ingresos con monotributo, con previsional". "Tenemos que encontrar una nueva moratoria y un nuevo PUAM. Hay reformas que estamos estudiando", agregó.

A raíz de la versión propagada por Sergio Massa acerca de que el mismo Melconian le pidió "seguir con la SIRA", el economista de Juntos por el Cambio lo trató de "vigilante" y alegó lo contrario: "Vamos a ir a una diferenciación concreta entre flujo y stock de la deuda comercial en dólares que deje. Mal le puedo pedir que siga con la SIRA si estoy diciendo esto".

"Siento temor por el resultado porque digo que si estos ganan vamos a un quilombo. No quiero asustar a la gente, ni en pedo. El Menem que se afeitó las patillas vino un año y medio después. Tengo mis reparos, no sé qué viene después del 10 de diciembre", cerró.